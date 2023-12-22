Nirvana'nın albüm kapağındaki bebeğin açtığı istismar davası yeniden gündemde

Kurt Cobain’in solisti olduğu Nirvana grubunun Nevermind (1991) albüm kapağında yer alan 4 aylık çıplak bebeğin, yıllar sonra cinsel istismar iddiasıyla gruba açtığı dava yeniden gündeme geldi.
Fotoğrafta yer alan "havuzdaki bebek" Spencer Elden’ın açtığı davada yeni bir karar çıktı. Geçen sene, 32 yaşındaki Elden'ın dava açmak için fazla beklemesi nedeniyle reddedilen dava, Temyiz Mahkemesi'nde kabul edildi.
Yargıç Sandra Segal, Elden'ın fotoğrafının "çocuklara yönelik cinsel istismar" yasalarına aykırı olduğuna hükmetti. Ancak bu karar, Elden'ın davayı kazandığı anlamına gelmiyor. Elden'ın bu fotoğrafın "çocuklara yönelik cinsel istismar" olduğunu kanıtlaması gerekiyor.
Nirvana grubunun avukatı Bert Deixler bu kararın görüşlerini değiştirmediğini ve kendilerini savunacaklarını belirtti.
OLAYLI ALBÜM KAPAĞI
Elden’in dava konusu ettiği Nevermind albüm kapağı, bir yüzme havuzunda su altında, cinsel organı açıkta olan bir bebeği gösteriyor. Bu fotoğraf, bebek sualtında yüzerken, bir oltaya dijital olarak bir dolarlık banknot yerleştirilmesini içerdiğinden, albümün yayınlandığı dönemde genellikle kapitalizm eleştirisi olarak algılanmıştı.
"BEBEĞİ SEKS İŞÇİSİ GİBİ GÖSTERDİLER" İDDİASI
ABD yasalarına göre bebeklerin cinselleştirilmemiş çıplak fotoğrafları genellikle çocuk pornografisi olarak kabul edilmezken, Elden, mahkemede fotoğrafın çocuk pornosu sınırını aştığını iddia etti. İddiasını güçlendirmek için fotoğrafa alışılmadık bir yorum getirerek, görüntüye para eklenmesinin bebeği "seks işçisi gibi" gösterdiğini söyledi.
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