Nirvana'nın albüm kapağındaki bebeğin açtığı istismar davası yeniden gündemde

Nirvana grubunun avukatı Bert Deixler bu kararın görüşlerini değiştirmediğini ve kendilerini savunacaklarını belirtti.

OLAYLI ALBÜM KAPAĞI



Elden’in dava konusu ettiği Nevermind albüm kapağı, bir yüzme havuzunda su altında, cinsel organı açıkta olan bir bebeği gösteriyor. Bu fotoğraf, bebek sualtında yüzerken, bir oltaya dijital olarak bir dolarlık banknot yerleştirilmesini içerdiğinden, albümün yayınlandığı dönemde genellikle kapitalizm eleştirisi olarak algılanmıştı.

"BEBEĞİ SEKS İŞÇİSİ GİBİ GÖSTERDİLER" İDDİASI



ABD yasalarına göre bebeklerin cinselleştirilmemiş çıplak fotoğrafları genellikle çocuk pornografisi olarak kabul edilmezken, Elden, mahkemede fotoğrafın çocuk pornosu sınırını aştığını iddia etti. İddiasını güçlendirmek için fotoğrafa alışılmadık bir yorum getirerek, görüntüye para eklenmesinin bebeği "seks işçisi gibi" gösterdiğini söyledi.