Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok (Spider Man: No Way Home) filminden ilk afiş

Yeni nesilÖrümcek Adam serisinin üçüncü filmi Örümcek Adam: Eve Dönüş Yok'tan (Spider Man: No Way Home) ilk afiş çıktı.

Peter Parker/Spiderman rolüyle Tom Holland'ın başrolde yer aldığı filmde Holland'a önceki filmlerde olduğu gibi Zendaya, Marisa Tomei ve Jon Favreau eşlik edecek. Ayrıca Benedict Cumberbatch, Marvel Sinematik Evreni'nde canlandırmayı sürdürdüğü Doctor Strange karakteriyle filmde yer alacak.

Filmde Doctor Octopus karakterini, aynı karaktere 2004 yapımı Spider-Man 2 filminde de hayat veren Alfred Molina canlandıracak. Ayrıca The Amazing Spider-Man 2'de Electro karakteriyle izlediğimiz Jamie Foxx da yine Electro olarak Spider-man: No Way Home'da yer alacak. Hayranlar tarafından, daha önceki Spiderman filmlerinde Green Goblin'e hayat veren Willem Dafoe ve Sandman'i canlandıran Thomas Haden Church'ün de filmde yer alması bekleniyor ancak bu yönde resmi bir açıklama şimdiye kadar yapılmadı.

17 ARALIK'TA SİNEMALARDA

Spider-Man: No Way Home, 17 Aralık'ta gösterime girecek. Filmin kadrosunda yer alacak isimler şöyle: Jamie Foxx, Benedict Cumberbatch, Tobey Maguire, Kirsten Dunst, Andrew Garfield, Emma Stone, Alfred Molina, Charlie Cox, Willem Dafoe ve Thomas Haden Church. Bunlardan Benedict Cumberbatch ve Alfred Molina.