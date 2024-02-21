Oscar'lı ikili Emma Stone ile Yorgos Lanthimos'dan yeni film

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri'nde 11 adaylık kazanan Zavallılar (Poor Things) filmi yılın en beğenilen filmlerinden biri oldu.

Emma Stone'un performansıyla adından söz ettiren Zavallılar, yönetmen Yorgos Lanthimos ile oyuncunun Sarayın Gözdesi filminden sonraki ikinci filmi.



ÜÇÜNCÜ KEZ AYNI FİLMDELER



Geçtiğimiz günlerde BAFTA Ödülleri'nde performansıyla ödül kazanan Emma Stone, üçüncüz kez yönetmen ile çalışmaya hazırlanıyor. İkili Güney Kore yapımı "Save the Green Planet" (2005) adlı filmin yeniden uyarlamasında bir araya gelecek. Stone'un filmde yardımcı bir rolde yer alacağı biliniyor.