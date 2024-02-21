Oscar'lı ikili Emma Stone ile Yorgos Lanthimos'dan yeni film

Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından verilen ve film dünyasının enlerinin seçildiği Oscar Ödülleri'nde 11 adaylık kazanan Zavallılar (Poor Things) filmi yılın en beğenilen filmlerinden biri oldu.
Emma Stone'un performansıyla adından söz ettiren Zavallılar, yönetmen Yorgos Lanthimos ile oyuncunun Sarayın Gözdesi filminden sonraki ikinci filmi.
ÜÇÜNCÜ KEZ AYNI FİLMDELER
Geçtiğimiz günlerde BAFTA Ödülleri'nde performansıyla ödül kazanan Emma Stone, üçüncüz kez yönetmen ile çalışmaya hazırlanıyor. İkili Güney Kore yapımı "Save the Green Planet" (2005) adlı filmin yeniden uyarlamasında bir araya gelecek. Stone'un filmde yardımcı bir rolde yer alacağı biliniyor.
Film çekimlerinin gelecek yaz İngiltere'de ve New York'ta başlaması bekleniyor. Güney Kore versiyonunun yönetmeni Jang Joon-hwan'ında projeye dahil olacağı belirtildi.
FİLMİN KONUSU
Film, uzaylı istilasının parçası olduğuna inandığı bir ilaç yöneticisini yakalayıp işkence eden bir adamı konu alıyor.
ZAVALLILAR HAKKINDA
İskoç yazar Alasdair Gray’in aynı adlı romanından uyarlanan ve yönetmen Yorgos Lanthimos’u 5 yılın ardından sinemaseverlerle buluşturan Zavallılar, yılın en merak edilen filmlerinden.
Dünya prömiyerini bu sene 80’incisi düzenlenen Venedik Film Festivali’nde yapan film, festivalden en büyük ödül olan Altın Aslan'la ayrıldı. Modern ve özgün bir Frankenstein hikayesi olarak betimlenen film, 9 Şubat’ta sinemalarda gösterime girdi.
Başarılı bilim insanı Dr. Godwin Baxter tarafından öldükten sonra hayata döndürülen Bella Baxter’ın fantastik dönüşümünü anlatan filmin başrollerini Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe ve Ramy Youssef paylaşıyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Film
- N-Life
- Hollywood
- N-Life Kültür&Sanat