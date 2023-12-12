Oscar tokadının ardından Chris Rock Altın Küre Ödülleri'ni sunmayı reddetti

81. Altın Küre Ödülleri'nin adayları açıklandı. Televizyon kategorisinde "Succession" dizisi En İyi Drama Dizisi dalı dahil toplam dokuz adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Greta Gerwig’in “Barbie”si dokuz adaylıkla zirveye yerleşirken, onu sekiz adaylıkla Christopher Nolan'ın “Oppenheimer”ı takip etti.

2024 ALTIN KÜRE ADAYLARI

KİM SUNACAK?

7 Ocak'ta düzenlenecek olan ödül törenini kimin sunacağı ise hala açıklanmadı. 2022 Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı. CNN'in haberine göre Rock'a bu yıl Altın Küre Ödülleri'ni sunması için teklif götürüldü ancak oyuncu bu teklifi reddetti.