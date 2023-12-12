Oscar tokadının ardından Chris Rock Altın Küre Ödülleri'ni sunmayı reddetti

81. Altın Küre Ödülleri'nin adayları açıklandı. Televizyon kategorisinde "Succession" dizisi En İyi Drama Dizisi dalı dahil toplam dokuz adaylıkla öne çıktı. Sinemada ise Greta Gerwig’in “Barbie”si dokuz adaylıkla zirveye yerleşirken, onu sekiz adaylıkla Christopher Nolan'ın “Oppenheimer”ı takip etti.
KİM SUNACAK?
7 Ocak'ta düzenlenecek olan ödül törenini kimin sunacağı ise hala açıklanmadı. 2022 Oscar Ödülleri’nde oyuncu Will Smith’in sahneye çıkıp komedyen Chris Rock'a tokat atması büyük yankı uyandırmıştı. CNN'in haberine göre Rock'a bu yıl Altın Küre Ödülleri'ni sunması için teklif götürüldü ancak oyuncu bu teklifi reddetti.
Sunuculuk yapması için teklif giden bir diğer isim ise Beef dizisinin yıldızı Ali Wong. Oyuncunun teklifi reddettiği bildirildi.
ÜÇ KİŞİ SUNABİLİR
"Smartless" adlı mini dizinin yıldızları Will Arnett, Sean Hayes ve Jason Bateman'a da birlikte ödül törenini sunması için teklif gittiği biliniyor. Daha önce 1993 yılında Altın Küre Ödülleri'ni Louis Gossett Jr., Leslie Nielsen ve Jane Seymour birlikte sunmuştu.
Daha önce Altın Küre Ödülleri'ni 4 kez sunan Amy Poehler ve Tina Fey'in ise tekrar sunuculuğu üstlenmesi beklenmiyor. İkili bir daha ödül törenini sunmayacaklarını belirtmişti.
Gecenin sunuculuğunu kimin veya kimlerin üstleneceği henüz açıklanmasa da potansiyel sunucularla "üç önemli görüşmenin" sürdüğü belirtildi.
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