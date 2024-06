Paris Hilton yıllar sonra müziğe geri dönüyor

İlk albümünü 2006 yılında çıkaran Paris Hilton, kendi adını taşıyan albümündeki "Stars Are Blind" ve "Nothing in This World" gibi parçalarla adından söz ettirmişti.

Ünlü isim, 2013'teki "Good Time", 2015'teki "High off My Love" ve 2020'deki "I Blame You"nun yanı sıra Sia ve Steve Aoki'nin şarkılarında konuk olarak yer almış, fakat başka bir albüm çıkarmamıştı.