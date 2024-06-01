Paris Hilton yıllar sonra müziğe geri dönüyor

İlk albümünü 2006 yılında çıkaran Paris Hilton, kendi adını taşıyan albümündeki "Stars Are Blind" ve "Nothing in This World" gibi parçalarla adından söz ettirmişti.
Ünlü isim, 2013'teki "Good Time", 2015'teki "High off My Love" ve 2020'deki "I Blame You"nun yanı sıra Sia ve Steve Aoki'nin şarkılarında konuk olarak yer almış, fakat başka bir albüm çıkarmamıştı.
18 yıl sonra müziğe geri dönmeye hazırlanan Paris Hilton, 6 Eylül'de yeni albümü Infinite Icon'u yayınlayacağını duyurdu.
İKİ ÇOCUKLU MUTLU EVLİLİK
Öte yandan 2021'de yazar Carter Reum ile dünyaevine giren Paris Hilton, 16 Ocak 2023'te oğlu Phoenix Barron'ı kucağına almıştı. Hilton, oğlu Phoenix henüz bir yaşını doldurmadan ikinci kez anne olduğunu duyurmuştu.
Paris Hilton, kızına London adını vermişti. Ünlü isim, iki çocuğunu da taşıyıcı anne yoluyla kucağına almıştı.
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