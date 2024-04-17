Raquel Welch'in kostümleri ve aksesuarları rekor fiyata satıldı

Hollywood sinemasında günümüz aksiyon kadın kahramanlarının kalıplarını yıkmasına öncülük yapan ABD'li oyuncu Raquel Welch geçtiğimiz yıl hayatını kaybetti.

1974’te Üç Silahşörler filmindeki performansıyla Altın Küre Ödülü kazanan oyuncunun kariyerinin altın çağından kalan kostümleri ve aksesuarları satıldı. Açık artırmaya çıkan kostümler ve aksesuarlar 1 milyon dolara satıldı.

Oyuncunun, One Million Years B.C. filminde giydiği kostümü ise 13 bin dolara alıcı buldu.