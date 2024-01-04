Refik Anadol'un Rumi Dreams sergisine Gaziantep'te büyük ilgi

Müzeyyen Erkul Gaziantep Bilim Merkezi'nde gösterimde olan “Rumi Dreams” sergisine Gaziantepliler yoğun ilgi gösterdi. Sergi, Mevlâna Arşivleri’nden oluşan geniş bir veri kümesini canlandıran yapay zekâ tabanlı bir ışık ve hareket gösterisi olarak sunuluyor.

19 farklı dilde Mesnevi nüshaları, 180 binden fazla tekke resimleri, eski kitap sayfaları, belgeler ile tasavvuf müziği ve icra kayıtlarını işleyen Anadol ve ekibi Mevlana’nın dünya görüşünün simgesi olan disiplinler arası veri setini makine öğrenme algoritmalarıyla işliyor.