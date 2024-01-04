Sahibinden satılık 6 asırlık hamam

Manisa’nın Şehzadeler ilçesine bağlı Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi üzerinde bulunan tarihi Alaca Hamamı'nın, 15. yüzyılın ortalarında II. Murad’ın Şarapdarı Hamza Bey tarafından, padişahın Manisa ziyareti onuruna yaptırıldığı düşünülüyor. Resmi kayıtlarda olmasa da II. Murad’ın tahtı Fatih Sultan Mehmet’e bırakması sonrası hamamın II. Murad’a hizmet verdiği söyleniyor.

Daha sonraları şahıslar tarafından satın alınan ve bugüne kadar özel mülk statüsünde bulunan tarihi hamam, restorasyon gerektirmesi ve tarihi yapı olması ve restorasyon masraflarının oldukça yüksek olması nedeniyle 5 yıl önce hizmet vermeyi bıraktı. 5 yıl öncesine kadar Manisa’nın en önemli hamamları arasında yer alan tarihi hamam, adeta çürümeye yüz tuttu. Tavanlarında göçmeler meydana gelen ve içerisinde yıkılmalar başlayan hamamın elektrik tesisatları, kapı ve pencereleri hurdacılar tarafından çalındı.

Hamamı korumak için sürekli olarak masraf yaptıklarını belirten hamam mirasçılarından iş insanı Salih Etker, hamamın kendilerinden satın alınarak restorasyon yapılmasını ve Manisa’ya yeniden hizmet vermesini istiyor. Hamamın restorasyon çalışmalarının yapılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden Kültür ve Turizm Bakanlığı'na hatta yerel yönetimlere kadar pek çok yere başvuru yaptığını belirten Etker, girişimlerinin sonuçsuz kaldığını söyledi.

