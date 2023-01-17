Sanal gerçeklik sergisi Virtual Landscapes Müze Gazhane’de

Uluslararası sanal gerçeklik (VR) ağı Galaxy Network’ün bu yıl “Virtual Landspaces” adıyla ikincisini düzenlediği sergisi Türkiye, İtalya, İspanya, Fransa, Almanya, Japonya ve Güney Kore'nin de aralarında bulunduğu yedi ülkede eş zamanlı olarak gerçekleşiyor.

Fahad Rehman ve Virgile Mangiavillano’nun Türkiye’de kurduğu platform VR Future’ın ev sahipliği yaptığı sergi, 3-5 Şubat tarihlerinde İstanbul’da Müze Gazhane’de ücretsiz olarak sanatseverlerle buluşuyor. Sergide Venedik, Cannes, Tribeca ve Sundance gibi prestijli film festivallerinin VR bölümlerinden ödüllü filmler gösteriliyor.

Seyirciler sergide Venedik, Cannes, Tribeca, Sundance, Raindance, VR Awards, Read Sea ve Sandbox gibi uluslararası festivallerin sanal gerçeklik bölümlerinde yer almış ve ödüllü dokuz filmden oluşan seçkiyi deneyimleyebilecek.