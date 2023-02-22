Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde depremde hasar gören eserler restore edildi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören Şanlıurfa Arkeoloji Müzesindeki eserlerin restorasyonunun tamamlandığını belirten Coşkun, "Onlardan biri 1983 yılında Lidar Höyük'te bulunan 10 santimetre uzunluğundaki pişmiş toprak boğa figürini. Müzedeki arkadaşlarımıza ve restoratörlerimize kalpten teşekkürler" dedi.

