Sattas'dan "Dinleyiverin Gari"ye reggae yorumu

Sattas “Moğollar’a Saygı” albümünün on dördüncü adımını atıyor. Sevilen reggae grubunun Moğollar külliyatından seçtiği şarkı, bir klasik olan “Dinleyiverin Gari”. Sözü ve müziği Cahit Berkay’a ait olan şarkıyı yorumlamayı grubun yolculuğu boyunca başlarına gelen en güzel şeylerden biri olarak tanımlayan Sattas’ın vokalisti Orçun Sünear şöyle konuştu:

"Bazı şarkıları yorumlamak çok zordur ve Dinleyiverin Gari de bunlardan biridir. Severek, çokça zorlanarak fakat şarkının ruhundan asla uzaklaşmadan çalıp söylemeye çalıştık. Moğollar gibi asla eskimeyen ve sürekli kendini yenileyebilen bir çınara saygımızı ve sevgimizi biraz olsun gösterebildiysek ne mutlu bize."

PLAK FORMATINDA DA YAYIMLANACAK

“Moğollar’a Saygı” albümü için yapılan çağrıya yanıt veren müzisyenlerin Moğollar parçalarına yaptığı yorumlar, belirli aralıklarla dinleyiciyle paylaşılmaya devam edecek. Şu ana kadar Moğollar külliyatından 23 şarkının sahiplendirildiği proje sona erdiğinde, bu özel albüm plak formatında da yayımlanacak.