Simon Kinberg açıkladı: Koşan Adam 36 yıl sonra yeniden çekilecek

Ünlü yapımcı, sözlerini "Üzerinde aktif olarak çalışıyoruz. Michael Bacall'la senaryo üzerinde çalışıyor. Ve umudumuz, şansımız yaver gider ve diğer her şey de yolunda ilerlerse, Edgar'ın belki de gelecek yıl yönetebileceği bir filmin ortaya çıkması" diye noktaladı.