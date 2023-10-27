Simon Kinberg açıkladı: Koşan Adam 36 yıl sonra yeniden çekilecek

Arnold Schwarzenegger'ın başrolünü oynadığı 1987 yapımı "Koşan Adam" filminde; María Conchita Alonso, Richard Dawson, Yaphet Kotto ve Jesse Ventura rol almıştı.
Sinemaseverlerin beğenisini kazanan Stephen King uyarlamasının, 2021'de yeniden çekileceği açıklanmıştı.
Edgar Wright'ın yönetmen koltuğunda oturacağı ve Michael Bacall'ın senaryoyu kaleme alacağı duyurulmuştu.
"ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"
Simon Kinberg, son röportajında Koşan Adam'la ilgili gelişmelerden bahsetti. Ünlü yapımcı, Edgar Wright'la işbirliği konusundaki heyecanını paylaştı ve "Üzerinde aktif olarak çalışıyoruz" dedi.
Kinberg, Wright'tan övgüyle bahsetti ve "Tüm zamanların en sevdiğim yönetmenlerinden. Ve en sevdiğim insanlardan biri, harika bir adam" ifadelerini kullandı.
Ünlü yapımcı, sözlerini "Üzerinde aktif olarak çalışıyoruz. Michael Bacall'la senaryo üzerinde çalışıyor. Ve umudumuz, şansımız yaver gider ve diğer her şey de yolunda ilerlerse, Edgar'ın belki de gelecek yıl yönetebileceği bir filmin ortaya çıkması" diye noktaladı.
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