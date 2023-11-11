Sofia Coppola'dan "Priscilla" savunması: Elvis'i kötülemek istemedim

"Filmi hazırlarken Priscilla Presley ile çok konuştum. Bana yardımcı oldu" diyen 52 yaşındaki yönetmen, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Benim için önemli olan onun bu konuda iyi hissetmesi ve ifade etmeye çalıştığı şeyi temsil etmesiydi. Yani bu bir meydan okumaydı: Yapmak istediğim şeyi nasıl yaparım ama aynı zamanda ona saygı duyduğundan ve onun hikayesini anlattığından nasıl emin olurum?"