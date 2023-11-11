Sofia Coppola'dan "Priscilla" savunması: Elvis'i kötülemek istemedim

Başrollerini Cailee Spaeny ve Jacob Elordi'nin üstlendiği, Rock'n Roll efsanesi Elvis Presley'nin eşi Priscilla'yı ve çiftin ilişkisini konu alan "Priscilla" filmi, Venedik Film Festivali'nde prömiyeri yapılmış ve film 7 dakika ayakta alkışlanmıştı.
Ancak geçtiğimiz aylarda hayatını kaybeden Elvis Presley'in 54 yaşındaki kızı Lisa Presley'nin filmi beğenmediği ve yönetmen Sofia Coppola'yı eleştirdiği ortaya çıkmıştı.
"KIZI OLARAK BABAMI GÖRMEKTE ZORLANIYORUM"
Babasının "kindar ve aşağılayıcı" bir şekilde tasvir edilmesini eleştiren Lisa Presley'nin “Babam sadece yırtıcı ve manipülatif biri olarak karşımıza çıkıyor. Onun kızı olarak bu senaryoyu okurken babamı görmekte zorlanıyorum. Ayrıca babamı, annemin bakış açısından da göremiyorum ve nedenini anlamıyorum" ifadelerini kullandığı açıklanmıştı.
"PRISCILLA PRESLEY İLE SÜREKLİ KONUŞTUM"
Sofia Coppola, Total Film'e verdiği röportajda Priscilla'nın Elvis Presley'yi betimleme şekline açıklık getirerek onu asla kötülemek istemediğini belirtti.
"Filmi hazırlarken Priscilla Presley ile çok konuştum. Bana yardımcı oldu" diyen 52 yaşındaki yönetmen, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Benim için önemli olan onun bu konuda iyi hissetmesi ve ifade etmeye çalıştığı şeyi temsil etmesiydi. Yani bu bir meydan okumaydı: Yapmak istediğim şeyi nasıl yaparım ama aynı zamanda ona saygı duyduğundan ve onun hikayesini anlattığından nasıl emin olurum?"
Asla Elvis'i kötülemek istemediğini vurgulayan Coppola, "Eğlenceli anlar vardı, birbirlerini seviyorlardı. Ve sonra karanlık anlar vardı. Onları dengeleyerek çok fazla tek yönlü olmamasını sağladım. Diğer görüşleri düşünmemeye çalıştım. Gerçekten sadece onun hikayesine odaklandım" dedi.
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