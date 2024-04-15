Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Universal Music Group (UMG) ile popüler sosyal medya platformu TikTok geçtiğimiz ocak ayında anlaşma sağlayamamış ve dünyaca ünlü isimlerin şarkıları platformdan kaldırılmıştı.
Yeni albümü "The Tortured Poets Department"ı müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan Taylor Swift'in şarkıları, TikTok'a geri döndü. Kullanıcılar artık Swift'in şarkılarını kullanarak içerik yaratabilir.
Universal Music Group şarkıları platformdan kaldırma kararıyla ilgili "TikTok, kullandığı müziklerin değerini ödemeden müzik temelli bir iş kurmaya çalışıyor" açıklamasında bulunmuştu.
Taylor Swift şarkılarının platforma dönmesiyle ilgili şirketlerin nasıl bir anlaşmaya vardığı bilinmiyor. Universal bünyesindeki sanatçıların şarkıları TikTok'ta hala kullanılamıyor.
UMG'nin bünyesinde bulunan sanatçılar ise şöyle;
Drake
The Beatles
Blackpink
Frank Sinatra
Nirvana
Queen
Rammstein
The Weeknd
The Rolling Stones
Elton John
Eminem
Lady Gaga
Billie Eilish
Justin Bieber
Ariana Grande
Kanye West
Katy Perry
Shawn Mendes
Metallica
Selena Gomez
Kendrick Lamar
Sam Smith
Andrea Bocelli
Rihanna
Post Malone
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