Taylor Swift'in şarkıları TikTok'a geri döndü

Universal Music Group şarkıları platformdan kaldırma kararıyla ilgili "TikTok, kullandığı müziklerin değerini ödemeden müzik temelli bir iş kurmaya çalışıyor" açıklamasında bulunmuştu.

Taylor Swift şarkılarının platforma dönmesiyle ilgili şirketlerin nasıl bir anlaşmaya vardığı bilinmiyor. Universal bünyesindeki sanatçıların şarkıları TikTok'ta hala kullanılamıyor.



UMG'nin bünyesinde bulunan sanatçılar ise şöyle;



Drake

The Beatles

Blackpink

Frank Sinatra

Nirvana

Queen

Rammstein

The Weeknd

The Rolling Stones

Elton John

Eminem

Lady Gaga

Billie Eilish

Justin Bieber

Ariana Grande

Kanye West

Katy Perry

Shawn Mendes

Metallica

Selena Gomez

Kendrick Lamar

Sam Smith

Andrea Bocelli

Rihanna

Post Malone