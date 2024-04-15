Dünyanın en büyük müzik şirketlerinden biri olan Universal Music Group (UMG) ile popüler sosyal medya platformu TikTok geçtiğimiz ocak ayında anlaşma sağlayamamış ve dünyaca ünlü isimlerin şarkıları platformdan kaldırılmıştı.

Yeni albümü "The Tortured Poets Department"ı müzikseverlerle buluşturmaya hazırlanan Taylor Swift'in şarkıları, TikTok'a geri döndü. Kullanıcılar artık Swift'in şarkılarını kullanarak içerik yaratabilir.