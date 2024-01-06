Tek duvarı ayakta kalan tarihi Asker Hastanesi restore ediliyor

ÇALIŞMA BAŞLATILDI



Edirne Valisi Yunus Sezer, Milli Saraylar Başkanlığı'na devredilen tarihi yapıyla ilgili çalışmanın başlatıldığını söyleyerek, "Tarihi hastane ile ilgili Milli Saraylar'a geçiyor, orada bir çalışma başlatıldı. Şimdi Balon Binası ile ilgili de bir çalışma başlatıldı. Orayı da ya Milli Saraylar'a geçireceğiz, onlar istiyorlar ya da farklı bir yöntemle orayı da kazandıracağız çevre düzenlemesiyle beraber" dedi.



Aynı zamanda Asker Hastanesi Şehitliği'nin de bulunduğu bölgede, Çanakkale Şehitliği gibi bir oluşumun yapılması için proje de hazırlattıklarını söyleyen Sezer, "Bir de burasının Çanakkale gibi olmasını çok istiyorum. Tek duvarı kalan hastaneden başlayarak Sarayiçi'ndeki Balkan Şehitliği'ne kadar gidecek bir yapı. Bunun projesini hazırlatıyoruz. Biliyorsunuz şehitliklerin bakımı Özel İdare tarafından yapılıyor. Belediyemizle de beraber bir proje çerçevesinde düzenlemek istiyoruz" diye konuştu.



"GAZİMİHAL HAMAMI'NI GEREKİRSE KENDİMİZ YAPACAĞIZ"



Vali Sezer, kentte Asker Hastanesi ile beraber 6 asırlık Gazimihal Hamamı'nın da restorasyonunun 2024'te yapılacağını kaydetti. Kentte 1400'lü yıllarda yaşamış, Osmanlı Devleti'nin önemli paşalarından Gazimihal Paşa adına yapılan hamamın restorasyonuna ilişkin de Sezer, "Gazimihal hamamı ile ilgili daha ihale yapmadık. Bu ay içerisinde yapacağız. Eğer ihaleye katılan olmazsa da bizim böyle bir sözümüz var, kendimiz yapacağız. Bu sene içerisinde orası başlayacak, inşaatı yapılacak. Orası ilin de giriş noktası. Düzenlemeyle birlikte çok güzel bir nokta olacak orası. Eğer yap-işlet-devret modeliyle yapamazsak şu anda iki istek var bir tanesiyle görüştüm, eğer almazlarsa biz kendimiz yapacağız" ifadelerini kullandı.



"HEDEFİMİZ YARIM KALAN İŞİN KALMAMASI"



Edirne'de hiçbir işin yarım kalmamasını hedeflediklerine dikkat çeken Sezer, "Evliya Kasım Paşa Camisi, Şeyh Şücaettin Camisi, Şükrü Paşa Anıtı ihalesi yapıldı devam ediyor. Hedefimiz şu; Edirne'de yarım kalan hiçbir iş kalmasın. Kaleiçi'nde 40'a yakın konak var, tespit ettiğimiz. Her hafta neredeyse projesi biten konağı ihale edip çalışmalarını başlatıyoruz ve bu çalışmalar da devam edecek. Bazıları proje aşamasında, bazıları da projesi bitti ihale edilecek" diye konuştu.