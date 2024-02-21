The Beatles üyelerinin hayatı film oluyor: Oscar'lı yönetmen 4 ayrı film çekecek

Her filmin, grup üyelerinin bakış açısından çekileceği ve filmlerin "Tarihin en iyi müzik grubunun şaşırtıcı hikayesini anlatacağı" belirtildi.

The Beatles üyelerinin ailelerinden, film için tüm izinlerin alındığı belirtildi.

Sony'nin yapımcılığını ve dağıtımını üstleneceği filmlerin 2027 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Filmlerin vizyon tarihlerine dair detaylar daha sonra paylaşılacak ancak stüdyo, stratejilerinin "yenilikçi ve çığır açıcı" olacağını açıkladı.