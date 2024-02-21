The Beatles üyelerinin hayatı film oluyor: Oscar'lı yönetmen 4 ayrı film çekecek

Dünyaca ünlü İngiliz grubu The Beatles'ın her üyesinin hayat hikayesini konu alan dört film çekileceği duyuruldu. Yönetmen koltuğunda ise ödüllü yönetmen Sam Mendes var.

The Beatles üyelerinin hayatı film oluyor: Oscar'lı yönetmen 4 ayrı film çekecek

dünyasının dört kişilik efsanevi grubu The Beatles üyelerinin filmleri geliyor. Grup üyeleri Paul McCartney, John Lennon, George Harrison ve Ringo Starr'ın hayatını konu alan dört ayrı film çekilecek.

Amerikan Güzeli, 1917, Skyfall ve Azap Yolu gibi yapımların ünlü yönetmeni Sam Mendes ise yönetmen koltuğunda oturacak.

The Beatles üyelerinin hayatı film oluyor: Oscar'lı yönetmen 4 ayrı film çekecek - 1

Her filmin, grup üyelerinin bakış açısından çekileceği ve filmlerin "Tarihin en iyi müzik grubunun şaşırtıcı hikayesini anlatacağı" belirtildi.

The Beatles üyelerinin ailelerinden, film için tüm izinlerin alındığı belirtildi.

Sony'nin yapımcılığını ve dağıtımını üstleneceği filmlerin 2027 yılında vizyona girmesi bekleniyor. Filmlerin vizyon tarihlerine dair detaylar daha sonra paylaşılacak ancak stüdyo, stratejilerinin "yenilikçi ve çığır açıcı" olacağını açıkladı.

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