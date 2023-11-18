The Marvels'ın gişe başarısızlığı: Yönetmen seriden ayrıldı

"Ant-Man" ve "Wasp: Quantumania" filmlerinden sonra Brie Larson'ın Captain Marvel rolüyle geri döndüğü "The Marvels" filminin başarısızlıkları sonrası Marvel Sinematik Evreni'nde "Yenilmezler" (Avengers) serisinin devam filmi için hazırlıklar sürüyordu.



Ancak The Marvels'ın gişede beklediğini bulamaması ve en kötü hafta sonu açılışını yapması üzerine Destin Daniel Cretton, Yenilmezler'in 5. filminin yönetmenliğini bıraktı.



The Marvels filmi Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaptı (10-12 Kasım 2023 ABD gişesi) Haberi Görüntüle The Hollywood Reporter, Cretton'ın Marvel'ın devam filminden ayrıldığını doğruladı. "Yenilmezler" serisinin 5. filminin yönetmen koltuğunda henüz kimin oturacağı bilinmiyor. GÖSTERİM TARİHİ ERTELENMİŞTİ



Mayıs 2025'te gösterime girmesi planlanan Avengers: Kang the Dynasty filmi, Hollywood'da yakın zamanda çözüme kavuşan oyuncu grevi nedeniyle Mayıs 2026'ya ertelenmişti. Destin Daniel Cretton'ın filmden ayrılmasına bu ertelemenin sebep olduğu iddia ediliyor.



Öte yandan Cretton, Marvel Studios'un yakında çıkacak mini dizisi Wonder Man'in yönetmen ve yapımcılığı görevini üstlenmeye devam ediyor.



"Avengers: Kang the Dynasty"nin 1 Mayıs 2026'da sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor.