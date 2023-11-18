The Marvels'ın gişe başarısızlığı: Yönetmen seriden ayrıldı

Bir süredir istediği gişe başarılarını elde edemeyen Marvel Studios'un son filmi "The Marvels"ın kötü gidişatı, "Yenilmezler" (Avengers) serisinin 5. filminde istifaya sebep oldu.

The Marvels'ın gişe başarısızlığı: Yönetmen seriden ayrıldı

"Ant-Man" ve "Wasp: Quantumania" filmlerinden sonra Brie Larson'ın Captain rolüyle geri döndüğü "The Marvels" filminin başarısızlıkları sonrası Sinematik Evreni'nde "Yenilmezler" (Avengers) serisinin devam filmi için hazırlıklar sürüyordu.

Ancak The Marvels'ın gişede beklediğini bulamaması ve en kötü hafta sonu açılışını yapması üzerine Destin Daniel Cretton, Yenilmezler'in 5. filminin yönetmenliğini bıraktı.

The Marvels filmi Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaptı (10-12 Kasım 2023 ABD gişesi)

The Marvels filmi Marvel tarihinin en kötü gişe açılışını yaptı (10-12 Kasım 2023 ABD gişesi)

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The Hollywood Reporter, Cretton'ın Marvel'ın devam filminden ayrıldığını doğruladı. "Yenilmezler" serisinin 5. filminin yönetmen koltuğunda henüz kimin oturacağı bilinmiyor.

The Marvels'ın gişe başarısızlığı: Yönetmen seriden ayrıldı - 1

GÖSTERİM TARİHİ ERTELENMİŞTİ

Mayıs 2025'te gösterime girmesi planlanan Avengers: Kang the Dynasty filmi, Hollywood'da yakın zamanda çözüme kavuşan oyuncu grevi nedeniyle Mayıs 2026'ya ertelenmişti. Destin Daniel Cretton'ın filmden ayrılmasına bu ertelemenin sebep olduğu iddia ediliyor.

Öte yandan Cretton, Marvel Studios'un yakında çıkacak mini dizisi Wonder Man'in yönetmen ve yapımcılığı görevini üstlenmeye devam ediyor.

"Avengers: Kang the Dynasty"nin 1 Mayıs 2026'da sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor.

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