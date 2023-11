The Marvels'ın gişe başarısızlığı: Yönetmen seriden ayrıldı

GÖSTERİM TARİHİ ERTELENMİŞTİ



Mayıs 2025'te gösterime girmesi planlanan Avengers: Kang the Dynasty filmi, Hollywood'da yakın zamanda çözüme kavuşan oyuncu grevi nedeniyle Mayıs 2026'ya ertelenmişti. Destin Daniel Cretton'ın filmden ayrılmasına bu ertelemenin sebep olduğu iddia ediliyor.



Öte yandan Cretton, Marvel Studios'un yakında çıkacak mini dizisi Wonder Man'in yönetmen ve yapımcılığı görevini üstlenmeye devam ediyor.



"Avengers: Kang the Dynasty"nin 1 Mayıs 2026'da sinemalarda gösterime girmesi bekleniyor.