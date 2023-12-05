Tuşba’ya değer katacak dev eserin yapımı hızla devam ediyor

TUŞBA’NIN VAN GÖLÜ SAHİLLERİ CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELİYOR

Van Gölü’nün Tuşba ilçe sahilinin önemli bir kısmını cazibe merkezi haline getirecek ve halkın keyifli zaman geçireceği 717 bin metrekare devasa alana sahip millet bahçesinin ilk etabının altyapısı ve otoparkının tamamen bitirildiği kaydedildi. Çalışmaların hummalı bir şekilde devam ettiği millet bahçesindeki kapalı alanların ise büyük ölçüde tamamlandığı ifade edilirken, halk kıraathanesinin ikinci katı ile spor sahalarının da bitme aşamasına geldiği vurgulandı.

Tuşba Bardakçı Millet Bahçesi’nin peyzaj çalışmalarının devam ettiğini anlatan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, ağaç dikimine başladıklarını söyledi. Başkan Akman, “Yeşil dokusu ve sosyal donatıları ile halkımızın yaşam kalitesini daha da yükseltecek olan millet bahçemizin peyzaj çalışmaları hızla devam ediyor. Mevsim şartlarının elverdiği ölçüde millet bahçemizi bir an önce tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmak için hummalı çalışmamız aynı kararlılıkla devam edecektir” dedi.

