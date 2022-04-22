Uçurtma Festivali'nde gökyüzü çocukların uçurtmalarıyla dolacak

Fişekhane Uçurtma Festivali, 23-24 Nisan'da çocuklara bayram keyfi yaşatacak. Çocuklar, uçurtma sanatçısı Zahit Mungan’ın düzenlediği atölyelerle, gökyüzünü kendi yaptıkları uçurtmalarla dolduracak.

Uçurtma Festivali'nde gökyüzü çocukların uçurtmalarıyla dolacak

Haberler 22.04.2022 - 12:04

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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Bayramı, Uçurtma Festivali ile kutlanıyor.

Çocuklarıyla birlikte keyifli zaman geçirmek isteyen aileler, pek çok eğlenceli ve öğretici aktivitenin sunulduğu oyun ve yaratıcılık dolu bir hafta sonu için 23-24 Nisan tarihlerinde Fişekhane’de bir araya geliyor.

Uçurtma Yapım Atölyesi, Seramik Boyama Atölyesi, Tekstil Boyama Atölyesi ve Uçurtma süsleme Atölyeleri ile el becerilerini geliştiren çocuklar, festivalde ayrıca kendine özgü profesyonel tasarımlarıyla tanınan Mardinli uçurtma sanatçısı Zahit Mungan’dan uçurtma yapımı ve uçurması eğitimi alma fırsatı bulacak. 

3-13 yaş arası çocuklar, atölyede kendi yaptıkları uçurtmaları, bu geleneği geleceğe taşıyan Mungan ile uçurmayı öğrenecekler ve gökyüzünü rengarenk uçurtmalarla donatacak.

Programın ilk bölümü olan atölye çalışmaları tamamlandıktan sonra festivalin ikinci bölümünde tasarlanan uçurtmalar 14.00 ile 17.00 saatleri arasında ödüllü uçurtma sanatçısı ‘Zahit Mungan’la Uçurtma Uçurma Etkinliği’ ile gökyüzüyle buluşacak.

Uçurtma uçurma etkinliği ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleştirilecek. Fişekhane’nin içinden başlayarak sahil yoluna kadar bir kortej eşliğinde devam edecek, sahile inilerek uçurtmalar rüzgara bırakılacak.

Mungan’ın üç boyutlu tasarlayarak ürettiği dev figür uçurtmalar gökyüzünü renklendirerek görsel bir şölen yaşatacak.

Atölyelere katılan çocuklar, aynı zamanda alanda kurulacak yeni nesil çocuk hareket merkezi Kimozo’nun postür analizi ve parkur etkinliklerinden de ücretsiz olarak faydalanabilecekler.

LÖSEV de uçurtma şenliği coşkusuna ortak olarak etkinliğe dahil olacak. LÖSEV’li çocuklar atölyelere katılarak uçurtma uçurma sevincini yaşayacaklar.

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