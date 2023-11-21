Uzuncaburç Antik Kenti'ndeki 2400 yıllık kule restore edildi

Silifke ilçesinin 30 kilometre kuzeyinde yer alan ve sütunlu caddesi, tapınakları, anıtsal çeşmeleri, tiyatrosuyla dikkati çeken antik kentte, tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.



Yıl boyu devam eden kazıların yapıldığı antik kentte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Adana Rövöle ve Anıtlar Müdürlüğü, Adana Koruma Kurulu, bir inşaat firması ve Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığındaki ekip de restorasyon çalışması gerçekleştiriyor.



Ekip, ilk olarak antik kentteki, Helenistik döneme ait yaklaşık 30 metre yüksekliğinde rahip krallar için yapılan 5 katlı yapıda arkeolojik kazı çalışması yapıldı.



Kazı çalışmalarının ardından tarihsel süreç içerisinde istila ve iklim koşullarından dolayı çökme ve tahribatın yaşandığı kulede restorasyon gerçekleştirildi.