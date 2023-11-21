Uzuncaburç Antik Kenti'ndeki 2400 yıllık kule restore edildi

Silifke ilçesinin 30 kilometre kuzeyinde yer alan ve sütunlu caddesi, tapınakları, anıtsal çeşmeleri, tiyatrosuyla dikkati çeken antik kentte, tarihi değerlerin gün yüzüne çıkarılması amacıyla çalışmalar devam ediyor.
Yıl boyu devam eden kazıların yapıldığı antik kentte, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Adana Rövöle ve Anıtlar Müdürlüğü, Adana Koruma Kurulu, bir inşaat firması ve Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu başkanlığındaki ekip de restorasyon çalışması gerçekleştiriyor.
Ekip, ilk olarak antik kentteki, Helenistik döneme ait yaklaşık 30 metre yüksekliğinde rahip krallar için yapılan 5 katlı yapıda arkeolojik kazı çalışması yapıldı.
Kazı çalışmalarının ardından tarihsel süreç içerisinde istila ve iklim koşullarından dolayı çökme ve tahribatın yaşandığı kulede restorasyon gerçekleştirildi.
Kazı başkanlığını Mersin Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ümit Aydınoğlu’nun yaptığı proje kapsamında, kulenin hem iç hem de dış cephesinde arkeolojik kazı ve restorasyon çalışmaları gerçekleştirildi.
Kazılarda, Bizans dönemine ait tarım aletleri, avizeler, heykeller, takılar ve teraziler gibi çok sayıda eser bulundu.
Kulenin restorasyonunda, 15 bin metre çelik çubuk kullanılarak taşlar birbirine bağlandı ve çelik iskelet kuruldu. Dışarıdan da çelik kuşaklar yapılarak kulenin sağlamlaştırılması sağlandı.
Restorasyon sonrası kule, antik kentin en görkemli yapısı haline geldi.
"KULE ANTİK KENT'TEKİ EN GÖRKEMLİ YAPI HALİNE GELDİ"
Doç. Dr. Aydınoğlu, yaptığı açıklamada, Uzuncaburç’un Mersin’in en iyi korunmuş antik kentlerinden biri olduğunu belirterek, “Rahip kralların ikamet ve idare merkezi olan kule, restorasyonla antik kentteki en görkemli yapı haline geldi. Binlerce yıldır ayakta duran bu kule yıkılmak üzereydi. Arkeolojik kazılarını gerçekleştirdik ve kule restore edildi. 1000 yıl daha ayakta kalmasını sağlayacak şekle getirdik. Büyük bir çalışma oldu” dedi.
Aydınoğlu, kulenin restorasyonunun ardından antik kentin ziyaretçi sayısının artacağını da sözlerine ekledi.
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