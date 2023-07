"La La Land" filminin ödüllü yönetmeni Damien Chazelle'in jüri başkanlığı yapacağı Venedik Film Festivali'nin açılış filmi belli oldu.



"Call Me Your Name", "Suspiria ve "Bones and All" filmlerinin ödüllü yönetmeni Luca Guadagnino'nun yeni filmi "Challengers" festivalin açılışını yapacak.