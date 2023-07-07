Venedik Film Festivali'nin açılış filmi belli oldu

Başrollerinde Zendaya, Josh O'Connor ve Mile Faist'in yer aldığı film, tenis turnuvasında şampiyon olmak için yarışan üç tenis oyuncunun hikayesini konu alıyor. Film 15 Eylül'de sinemalarda.

Bu yıl 80'incisi düzenlenecek olan festival, 30 Ağustos ve 9 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Luigi De Laurentiis Ödülü için Fransız yönetmen Alice Diop, jüri başkanlığı yapacak. Diop, "Saint Omer" filmiyle Venedik Film Festivali'nde Gümüş Aslan ödülünü kazanmıştı.



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GEÇTİĞİMİZ YIL ÖDÜL KAZANDI

"Bones and All filminde insan eti yiyen iki aşığın hikayesini ele alan İtalyan yönetmen Luca Guadagnino, geçtiğimiz yıl Venedik Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünün sahibi oldu.