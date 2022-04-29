Yaratıcı Çocuk Festivali 4-5 Haziran’da Maçka Küçükçiftlik Park’ta

Türkiye’nin en kapsamlı çocuk ve aile organizasyonu olan “Yaratıcı Çocuk Festivali” 4-5 Haziran tarihlerinde Maçka Küçükçiftlik Park’ta düzenlenecek. Bu yıl 3’üncü kez gerçekleştirilecek festivalde 100’ün üzerinde birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinlik gerçekleştirilecek. Bu etkinlikler ile çocuklar beceri ve yaratıcılıklarını keşfederlerken, aileleri de hafızalarından çıkmayacak eğlenceli anlar yaşayacaklar.



Çocukların heyecanla beklediği “Yaratıcı Çocuk Festivali” dev alanlarda binlerce çocuğu; sanat atölyeleri, enerji farkındalığı, trafik farkındalığı, ekoloji, tasarım, bilim ve ileri dönüşüm gibi çok önemli atölyelerle buluşturarak farkını ortaya koyacak. Tüm zamanların en büyük gösteri sahnesinde 30’un üzerinde konser ve eğlenceli gösterilerle aileler; göz göze, diz dize beraberce eğlenmenin tadına varacaklar. Festival, neşeli korteji ile renkli görüntüler oluştururken; mim sanatçıları, jonglörler, balon katlama sanatçıları, yüz boyama köşeleri, sihirbazlar ve önemli markaların stand etkinlikleriyle de benzersiz bir deneyimi Maçka Küçükçiftlik Parkı’na taşıyacak.