Yazar Margaret Atwood'dan yapay zeka şirketlerine çağrı

Kanadalı yazar Margaret Atwood, "Authors Guild" isimli yazar haklarını koruma grubunun öncülüğünde başlatılan ve sekiz bini aşkın yazarın imza verdiği açık mektup kampanyasına katıldı.



Kanadalı yazar, yapay zeka şirketlerini, yazarların telif haklarıyla korunan çalışmalarını teknolojilerine dahil etmeden önce izin almaya davet etti.



Atwood’un da imza koyduğu açık mektupta, "Yazılarımızı kullandığımız için bize tazminat ödemeniz adildir ki, bu olmadan yapay zeka son derece sınırlı olurdu" ifadesine yer verildi."



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