Yazar Margaret Atwood'dan yapay zeka şirketlerine çağrı

Dünyaca ünlü Kanadalı yazar Margaret Atwood, yapay zeka şirketlerini, çalışmalarını kullandığı yazarlara tazminat ödemeye çağırdı.

Yazar Margaret Atwood'dan yapay zeka şirketlerine çağrı

Kanadalı Margaret Atwood, "Authors Guild" isimli yazar haklarını koruma grubunun öncülüğünde başlatılan ve sekiz bini aşkın yazarın imza verdiği açık mektup kampanyasına katıldı.

Kanadalı yazar, şirketlerini, yazarların telif haklarıyla korunan çalışmalarını teknolojilerine dahil etmeden önce izin almaya davet etti.

Atwood’un da imza koyduğu açık mektupta, "Yazılarımızı kullandığımız için bize tazminat ödemeniz adildir ki, bu olmadan yapay zeka son derece sınırlı olurdu" ifadesine yer verildi."

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