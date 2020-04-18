Margaret Atwood: Yaşadığımız şey distopya değil

Adı sık sık Nobel Edebiyat Ödülü ile anılan; Booker Ödüllü yazar Margaret Atwood, önceki gün BBC Radio 5 Live’dan Emma Barnett ile corona virüs salgını, karantina dönemi ve distopya hakkında konuştu.



Aralarında The Handmaid’s Tale (Damızlık Kızın Öyküsü), Blind Assasin (Kör Sukiastçı) ve Alias Grace'in (Nam-ı Diğer Grace) de yer aldığı pek çok distopik eseri edebiyata kazandıran Atwood, şu an bulunduğumuz karantina sürecinin bir distopya olmadığını belirtti.

"BU ACİL BİR KRİZ"



Atwood, “Teknik olarak distopya, yaşamak istemediğiniz düzenlenmiş hoş olmayan bir toplumdur. Bu düzenlenmiş değildi. İnsanlar hoş olmayan düzenlemeler yapıyor olabilirler ancak bunlar kasıtlı bir totaliterlik değil” diyerek bunun acil bir kriz olduğunu vurguladı.

POLİTİKACILARIN DİLİNİ ELEŞTİRDİ



Ayrıca Atwood, politikacıların pandemiye karşı yaklaşımlarını tanımlamak için nasıl savaş yanlısı bir dil kullandıklarını da eleştirdi. Yazar son olarak perşembe gecesi BBC’nin Front Row Late programında kız kardeşiyle birlikte Edgar Allan Poe’nun Kızıl Ölümün Maskesi'nden bir ‘izolasyon kukla gösterisi’ düzenlediklerini duyurdu.



DİSTOPYA NEDİR?



Distopya, çoğunlukla ütopik bir toplum anlayışının anti-tezini tanımlamak için kullanılır. Distopik bir toplum otoriter - totaliter bir devlet modeli ya da benzer bir başka baskıcı sistem altında karakterize edilir. Kelime ilk defa John Stuart Mill tarafından kullanılmıştır.

KARANTİNAYA KARŞI SİLAHLI GÖSTERİ