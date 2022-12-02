Yılın son İKSV galası Sevmek Zamanı filmine

Metin Erksan'ın başyapıtı Sevmek Zamanı, usta yönetmenin ölümünün onuncu yılında, İKSV Galaları kapsamında 4K restore kopyasından yeniden beyazperdede gösterilecek. 35 mm kopyasından restore edilen 1965 yapımı film, hiçbir zaman dağıtım fırsatı bulamamış, döneminde geniş kitlelerle buluşamamıştı.

Restore kopyasının dünya prömiyeri 20 Ekim 2022'de Fransa'daki Lumière Film Festivali’nde yapılan Sevmek Zamanı'nın İKSV Galası gösterimi, 22 Aralık Perşembe saat 21.30’da Kadıköy Sineması’nda yapılacak.



Metin Erksan’ın öğrencisi, senarist Zeynep Özlem Havuzlu’nun yardımı ve Ahmet Hızarcı’nın danışmanlığıyla yürütülen restorasyon projesi, Metin Erksan’ın vasiyetine ve filmin çekildiği 1965 yılının geleneksel dokusuna sadık kalınarak tamamlandı. Restorasyon süreci beş ay süren filmin orijinal negatifinde olmayan giriş jeneriği Metin Erksan’ın öngördüğü şekilde özel olarak hazırlanarak filme eklendi.



Senaryosunu Metin Erksan ile Kemal Demirel'in yazdığı Sevmek Zamanı'nın başrollerini Müşfik Kenter, Sema Özcan ve Süleyman Saim Tekcan paylaşıyor. Müziklerini Metin Bükey'in bestelediği filmin görüntü yönetmeni Mengü Yeğin. Film, bir kadının resmine aşık olan bir adamın hikayesini anlatıyor. Kadın adamın bu aşkına karşılık vermek ister, ancak adam kadının kendisine değil suretine aşıktır. Agâh Özgüç'ün "görsel açıdan bir görüntü hazinesi", "Erksan estetiğinin en kişisel filmi" sözleriyle nitelediği, Yeşilçam geleneğinden ayrı, batı sinemasına yakın duran Sevmek Zamanı, felsefeye alan açan içeriğiyle sinemamızın kült yapıtlarından biri haline gelmiştir.

