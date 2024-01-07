Zonguldak'ta 13 yıl önce ışıkları sönen belediye sineması yeniden hayat bulacak

Zonguldak’ta kent merkezinde 13 yıl önce kapatılan belediye sinemasının yeniden açılması için geçtiğimiz aylarda restorasyon çalışması başlatılmıştı. Çalışmalar hızla devam ederken, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, çalışmaları yerinde inceledi.

Çalışmaların şubat ayında tamamlanmasıyla birlikte belediye sineması, konferans salonu, sinema ve tiyatro salonu gibi birçok alanda hizmet vermeye başlayacak.

İnceleme sonrasında açıklama yapan Başkan Alan, “On iki, on üç, yıldır kapalı duruyor belediye sinemamız. Yani Zonguldak'ta yediden yetmişe herkese sorsanız belki de hepimizin seyrettiği yer burası. Herkes için değeri var manevi anlamda. Restorasyona başladık. İnşallah şubat sonuna yetiştirip çok amaçlı bir salonumuz olacak. Sinemamızda olacak. İnşallah devlet tiyatrolarını da getireceğiz” dedi.