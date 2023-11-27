Antik yemekler görücüye çıktı

Köstem Zeytinyağı Müzesi'nde gerçekleşen etkinlikte, katılımcılara Balıkesir’in Edremit ilçesinde bulunan Antandros Antik Kenti anlatıldı. Nurdan Çakır Tezgin’in kaleme aldığı "Antik Zaman Sofraları" kitabı söyleşisi ve imza günü düzenlendi. Katılımcılara Antik Garum Sos kullanılarak yapılan zeytin salatası ile defneli antik libum ve antik koptai kek ikram edildi. Antandros mozaikleri yapımı ve antik sikke basımını deneyimleyen konuklar, Funda Erdem'in kültürel miras ve Antandros takılarını görme fırsatı buldu.

Etkinlik müzenin sergi salonunda açılan Serhan Güzey Kerestecioğlu ile Leyla Yeltin'in resim ve Firdevs Sayılan'ın "Antandros Gün Işığına Çıkıyor" fotoğraf sergileri ile son buldu.