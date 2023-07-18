Sıcak havalarda spor yaparken dikkat etmeniz gerekenler

Acele etmeyin

Daha soğuk havalarda spor yapmaya alışkınsanız eski alışkanlıklarınıza devam edemeyeceğinizi kabul edin. Normalde yürüdüğünüzden az daha yürüyün, daha çok su için. Egzersiz sürenizi azaltın ve sıcak havaya adapte olmaya çalışın.

Bedeninizi dinleyin

Baş dönmesi, mide bulantısı, kusma, kalp atışlarının hızlanması vb. semptomlarla karşı karşıya kaldığınızda egzersizi erteleyin veya tamamen bırakın. Böyle durumlarda serin ve gölge bir yerde dinlenin. Hala iyi hissetmiyorsanız sporu bir süre erteleyin.

Zamanı ayarlayın

Günün en sıcak saatlerinde egzersiz yapmaktan kaçının. Sabah saatlerini veya gün batımına yakın saatleri tercih edin.