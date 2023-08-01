Başarılı çocuklar yetiştirmek için asla kurulmaması gereken 5 toksik cümle

İşte hayatta başarılı çocuklar yetiştirmek isteyenlerin kaçınması gereken yaygın ifadeler:



-Demek yine moralin bozuk. Ruh halin hep kötü.

-Neden bu olay olduğunda hep üzülüyorsun?

-O davranışı tekrarlamak zorunda mıydın?

-Saçma!

-Aşırı tepki veriyorsun.

Ayrıca uzman isim, çocukları kötü bir ruh haline sahip olduğu için küçümsemenin; onlarda kendilerinde kalıcı bir sorun olup olmadığı düşüncesini yarattığını belirtti.