Başarılı çocuklar yetiştirmek için asla kurulmaması gereken 5 toksik cümle

Çocuk psikoloğu ve "Çocuklar Nasıl Serpilir" kitabının yazarı Dr. Tovah Klein, bazı yaygın ifadelerin çocukların özgüveninde kalıcı bir hasara yol açabileceğini söyledi. İşte çocuklara kurulmaması gereken 5 cümle...

Başarılı çocuklar yetiştirmek için asla kurulmaması gereken 5 toksik cümle

Utanç duygusunun küçük bir çocuk için zehirli olabileceğini belirten ABD'li doktor Tovah Klein, ebeveynlerin çocuklarının başarısı için kurmaması gereken cümleleri sıraladı.

Bu ifadeler özellikle olumsuz tavırlar sergileyen ya da babasının istediği davranışı yerine getirmeyen çocuklar için kullanılıyor.

Başarılı çocuklar yetiştirmek için asla kurulmaması gereken 5 toksik cümle - 1

İşte hayatta başarılı çocuklar yetiştirmek isteyenlerin kaçınması gereken yaygın ifadeler:

-Demek yine moralin bozuk. Ruh halin hep kötü.
-Neden bu olay olduğunda hep üzülüyorsun?
-O davranışı tekrarlamak zorunda mıydın?
-Saçma!
-Aşırı tepki veriyorsun.

Ayrıca uzman isim, çocukları kötü bir ruh haline sahip olduğu için küçümsemenin; onlarda kendilerinde kalıcı bir sorun olup olmadığı düşüncesini yarattığını belirtti.

Başarılı çocuklar yetiştirmek için asla kurulmaması gereken 5 toksik cümle - 2

ABD'li uzmana göre, bu ifadeler yerine kullanılabilecek cümleler ise şöyle;

-Bunu şu anda yapmak istemiyorsun. Anladım. Ama yine de gitmemiz gerekiyor.
-Eğer bunu yapmak zorsa sana yardım edeceğim.
-Keşke bunu yapabilsek.
-Dışarı çıkmak mı istiyorsun? Anlıyorum. Ne yazık ki şu anda yapamayız.

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