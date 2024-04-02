Beyni genç tutmak için bu 7 alışkanlıktan uzak durun!

3. Sürekli stresli olmak



Anksiyete ve stres hem ruh hem de fiziksel sağlığımızı etkiler. Günlük yaşam içinde zor olsa da stres seviyesini düşürmek için yollar bulmaya çalışın.

4. Düzgün beslenmemek



Beslenme şeklimiz, beyin sağlığımızı etkiler. Tamamen dengeli bir beslenmeye sahip olmak her zaman kolay değildir, ancak doğru besinleri tüketmek, performansınızı en üst düzeyde tutmanızı sağlayabilir.

