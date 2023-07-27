D vitamini için ideal güneşlenme süresi nedir?

Sağlımız için çok önemli olan D vitaminini çoğu insan yeterince alamıyor. Çünkü kemik sağlığı için gerekli olan D vitaminini yeterince alabilmek için balık, balık yağı, süt ve süt ürünleri, yumurta sarısı ve tereyağı gibi besinleri tüketmenin yanında güneşe maruz kalmanız da gerekiyor.

NASIL GÜNEŞLENMELİYİZ?

D vitamini açısından en etkin dönem olan mart ve ekim ayları arasında koruma kremi kullanmadan her gün 10-15 dakika güneşlenmek gerekiyor. Özellikle güneş ışınlarının dik geldiği 11.00 ile 15.00 saatleri arası D vitaminin dönüşümü için en etkili saatler olarak biliniyor.

Bu saatler cilt kanseri riski oluşturabileceği için 10-15 dakika boyunca koruma kremi kullanmadan, diz ve dirseklerden aşağısını güneşlendirmeniz yeterli olacaktır.

Ancak esmer tenli kişilerin D vitamini sentezi sarışınlara göre daha yavaş olduğundan, esmer kişilerin sarışınlardan 3-6 kat daha fazla güneşte kalması gerekiyor.