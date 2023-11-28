Disleksi hakkında bilinmesi gerekenler

Disleksi, bir bireyin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen dil, okuma, ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan bir özel öğrenme bozukluğudur.



Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, dikkat ve hafızayı da etkileyebilir.



DİSLEKSİ BELİRTİLERİ



Çocukluk çağında ortaya çıkan disleksi, çeşitli belirtiler gösterebilir. İşte disleksi belirtileri...

Harfleri ve sözcükleri karıştırmak

Kelimeleri doğru telaffuz edememek

Matematik problemlerini çözmekte zorlanmak

Kendini ifade edememek

Çok yavaş okuyup yazmak

kelimelerdeki harflerin sırasını karıştırmak

kötü veya tutarsız yazım

Tüm bunların yanında disleksi, dikkat eksikliği veya hiperaktivite belirtileri de gösterebilirler.