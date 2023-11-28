Disleksi hakkında bilinmesi gerekenler

Disleksi, bir bireyin normal zeka düzeyinde olmasına rağmen dil, okuma, ve yazma becerilerinde sorunlar yaşamasına neden olan bir özel öğrenme bozukluğudur.
Genellikle okuma bozukluğu şeklinde gözlemlenen disleksi, dikkat ve hafızayı da etkileyebilir.
DİSLEKSİ BELİRTİLERİ
Çocukluk çağında ortaya çıkan disleksi, çeşitli belirtiler gösterebilir. İşte disleksi belirtileri...
Harfleri ve sözcükleri karıştırmak
Kelimeleri doğru telaffuz edememek
Matematik problemlerini çözmekte zorlanmak
Kendini ifade edememek
Çok yavaş okuyup yazmak
kelimelerdeki harflerin sırasını karıştırmak
kötü veya tutarsız yazım
Tüm bunların yanında disleksi, dikkat eksikliği veya hiperaktivite belirtileri de gösterebilirler.
DİSLEKSİ TANISI
Saptanması oldukça zor olan disleksi teşhisi konulurken; bir dizi faktör göz önünde bulundurulur. Doktor, çocuğunuzla ilgili sorular sorarken, bir takım testler de yapabilir.
DİSLEKSİ NASIL TEDAVİ EDİLİR?
Disleksi, yaşam boyu süren bir sorundur. Bununla birlikte, bireyin kendisine özel ihtiyaçlarını ve uygun tedaviyi belirlemek hayat kalitesini arttıracaktır.
Disleksi için tedavi yöntemleri arasında; okuma ve yazma terapileri, konuşma terapileri, bilişsel davranışçı terapiler ve teknolojik çözümler yer alabilir.
Öte yandan disleksi tedavisinde ailelerin ve öğretmenlerin desteği de tedavi için önemlidir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Disleksi
- N-Life
- N-Life Lifestyle