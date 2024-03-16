Dünyanın en büyük yaban mersini Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

Avustralya'daki bir çiftlikte üretilen yaban mersini Guinness Dünya Rekorlar kitabına girdi. Yaklaşık golf topu büyüklüğünde olan yaban mersini, 39,31 milimetre genişliğinde ve 20,4 gram ağırlığında.

Ülkenin en büyük yaban mersini yetişme bölgelerinden biri olan Corindi'de üretilen yaban mersini, ortalama bir yaban mersininden yaklaşık 10 katı daha büyük.

Yaban mersinini üreten Costa Group ekibinden Brad Hocking, "Meyveler büyük olsa da kalite veya lezzetten kesinlikle ödün verilmedi" dedi.

