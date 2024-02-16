Dünyanın en çekici dili belli oldu

Bir dil öğrenme platformunun yaptığı yeni araştırmaya göre, dünyanın en çekici dili artık Fransızca değil. İngiltere, Fransa, İspanya, İtalya, Almanya ve ABD'den toplamda 6 bin kişiye "en çekici" buldukları dil soruldu.



2017 yılında benzer bir ankette, dünyanın en çekici dili Fransızca seçilmişti. Bu yıl yeniden yapılan ankette, "İtalyanca" dünyanın en çekici dili seçildi.



İtalyanca aynı zamanda en çekici, en romantik ve en tutkulu dil olarak da nitelendirildi



NEDEN EN ÇEKİCİ DİL SEÇİLDİ?



Daily Mail'e konuşan Noel Wolf, "İtalyanca'nın bu cazibesine katkı sunan bazı karakteristik özellikler var. İtalyanca konuşurken yaşanan yükseliş ve düşüşler müzikal bir kalite yaratıyor ve bazı insanlar bunu çekici buluyor" dedi.



Araştırmaya katılanlar "en doğrudan dil" olarak Almanca dilini seçerken "en kibar dil" olarak da Britanya İngilizce'sini seçti.

