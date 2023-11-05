Ege mutfağı uluslararası tanınırlık için Michelin yıldızını bekliyor

Michelin ekibinin, İstanbul'un ardından İzmir ve Bodrum'u da Türkiye seçkisine dahil etmesinin ardından lezzet dedektiflerinin yaptığı değerlendirmeler sonucu oluşan restoran seçimleri, 9 Kasım'da duyurulacak.



İzmir restoranları, bu değerlendirme sonucu Michelin yıldızı almayı ya da Bib Gourmand olarak tanımlanan seçkiye dahil edilmeyi bekliyor.



Türkiye'nin önemli turizm merkezleri arasında yer alan İzmir'in gastro şehirler arasına dahil edilmesinin önemine dikkati çeken sektör temsilcileri, Ege mutfağının Michelin yıldızıyla tescilleneceğini umut ediyor.

"TURİST ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRACAK"

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Betül Öztürk, Michelin Rehberi'ne İzmir ile Bodrum'un da alınmasının bölgede gastronomi ve agroturizmi geliştireceğini söyledi.



Öztürk, kentteki deniz, kum, güneş ve spor turizminin yanına özel bir ilgi alanına hitap eden turizm dalının da ekleneceğini belirterek, şunları kaydetti: