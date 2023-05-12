Evde verimli ofis ortamı kurmanın yolları

Günümüzde ofise gitmek yerine evden çalışmayı tercih edenlerin sayısı özellikle pandeminin de etkisiyle arttı. Gün geçtikçe daha da popüler hale gelen bu çalışma stili için evinizi daha verimli hale getirmeniz mümkün. İşte evde çalışma ortamı yaratmanın yolları...

Evde verimli ofis ortamı kurmanın yolları

"Home office" yani evde çalışma, günümüzde pek çok işverenin ve çalışanın tercih ettiği bir çalışma türü. Elbette ofis ile evden çalışmanın arasında birçok fark bulunuyor ancak ev ortamını kullanışlı hale getirerek verimli bir şekilde çalışmak mümkün. İşte evden çalışanlara öneriler...

Alan belirleyin

Evin her ortamını çalışma alanınız haline getirmeyin. Belirli bir nokta seçin ve o alanı ofisiniz haline getirin.

İyi bir aydınlatma şart

Gün ışığı olan bir yere çalışma ortamınızı konumlandırmaya çalışın. Yetersiz aydınlatma göz yorgunluğuna ve enerjinizin azalmasına sebep olabilir.

Yaratıcı olun

Eviniz çok büyük olmayabilir ama hala harika bir çalışma ortamına sahip olabilirsiniz. Çekmeceli dolaplar ve gizli bölmeler işinize yarayacaktır. 

Evde verimli ofis ortamı kurmanın yolları - 1

Ofis ekipmanlarını unutmayın

Ev içinde yarattığınız çalışma ortamınıza ofis ekipmanlarını da dahil edin. Etkili ve düzenli bir şekilde çalışmak için klasörlere, poşet dosyalara ve telli dosyalara ihtiyacınız olacak.

Dikkatinizi dağıtacak şeylerden kurtulun

Ofis ortamında olmadığınız için evin içindeki bazı objeler dikkatinizi çekebilir. Bu tür unsurları minimumda tutmaya çalışın. Eğer evde başka insanlar da varsa gürültü önleyici kulaklıkları kullanmayı düşünebilirsiniz.

Evde verimli ofis ortamı kurmanın yolları - 2

Konforunuzu ihmal etmeyin

Evde çalışmanın en güzel yanı da sık sık yerinizden kalkıp egzersiz yapma şansınızın olması. Sandalyenizin sırtınızı desteklediğinden emin olun ve ev içinde yürüyüş yapmayı unutmayın.

Rutine bağlı kalın

Mesai saatine 5 dakika kala yataktan kalkıp bilgisayarı açmak yerine daha erken bir saatte kalkmaya çalışın. Çay veya kahvenizi hazırladıktan sonra doyurucu bir kahvaltı edin. Vaktiniz varsa esneme egzersizi de yapabilirsiniz.

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