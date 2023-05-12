Evde verimli ofis ortamı kurmanın yolları

"Home office" yani evde çalışma, günümüzde pek çok işverenin ve çalışanın tercih ettiği bir çalışma türü. Elbette ofis ile evden çalışmanın arasında birçok fark bulunuyor ancak ev ortamını kullanışlı hale getirerek verimli bir şekilde çalışmak mümkün. İşte evden çalışanlara öneriler...

Alan belirleyin

Evin her ortamını çalışma alanınız haline getirmeyin. Belirli bir nokta seçin ve o alanı ofisiniz haline getirin.

İyi bir aydınlatma şart

Gün ışığı olan bir yere çalışma ortamınızı konumlandırmaya çalışın. Yetersiz aydınlatma göz yorgunluğuna ve enerjinizin azalmasına sebep olabilir.

Yaratıcı olun

Eviniz çok büyük olmayabilir ama hala harika bir çalışma ortamına sahip olabilirsiniz. Çekmeceli dolaplar ve gizli bölmeler işinize yarayacaktır.