Guinness Rekorlar Kitabı 2024'e girecek yeni rekorlar açıklandı

Guinness Rekorlar Kitabı'nın yeni rekortmenleri açıklandı. Enteresan rekor denemelerinin yer aldığı Guinness Rekorlar Kitabı 2024'te yer alacak birkaç rekor duyuruldu.

Rekor kitabının yeni edisyonunda 2638 rekor yer alıyor. Rekorların yüzde 80'i yeni ve güncellenmiş rekorlardan oluşuyor.

ABD’nin Massachusetts eyaletinde 13 yaşındaki Tommy adındaki öküz, "dünyanın en uzun öküzü" unvanına kavuştu. Tommy, her gün 13 kilo kuru tahıl ve 31 kilo samanla besleniyor. Günde 114-151 litre su tüketiyor.