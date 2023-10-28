Her derde deva kış sebzelerinin faydaları nelerdir?

Kış sebezeleri, vücudunuzun savunma mekanizmasını güçlendirir ve sizi hastalıklardan korur. İşte kereviz, brokoli, havuç, karnabahar, ıspanak, pırasa ve lahananın faydaları...

KEREVİZ

Sindirim sistemini rahatlatıcı bir etkiye sahip olan kereviz, zengin su ve lif içeriğine sahiptir. Karaciğeri koruyan kereviz, C vitamini ve potasyum açısından zengindir.

HAVUÇ

Cilt ve göz sağlığı için ideal bir besin kaynağı olan havuç, hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.Kandaki kolesterol oranını düşürmesinin yanında kalp hastalıkları ve damar sertliği için faydalıdır.

PIRASA

Kan basıncını düşürerek felç ve kalp krizi riskini azaltan pırasa, iyi huylu kolesterolün yükselmesine, kötü huylu kolesterolün düşmesine katkı sağlar.