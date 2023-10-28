Her derde deva kış sebzelerinin faydaları nelerdir?

Soğuk havalar sebebiyle hastalıklardan korunmak ve bağışıklık sisteminizi güçlendirmek için beslenmenize özen göstermelisiniz. Hastalıklara karşı daha dirençli olmak için de mevsimine uygun kış sebzelerini tüketmelisiniz. Peki kış sebzelerinin faydaları nelerdir?

Her derde deva kış sebzelerinin faydaları nelerdir?

Kış sebezeleri, vücudunuzun savunma mekanizmasını güçlendirir ve sizi hastalıklardan korur. İşte kereviz, brokoli, havuç, karnabahar, ıspanak, pırasa ve lahananın faydaları...

KEREVİZ

Sindirim sistemini rahatlatıcı bir etkiye sahip olan kereviz, zengin su ve lif içeriğine sahiptir. Karaciğeri koruyan kereviz, C vitamini ve potasyum açısından zengindir.

HAVUÇ

Cilt ve göz sağlığı için ideal bir besin kaynağı olan havuç, hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.Kandaki kolesterol oranını düşürmesinin yanında kalp hastalıkları ve damar sertliği için faydalıdır.

PIRASA

Kan basıncını düşürerek felç ve kalp krizi riskini azaltan pırasa,  iyi huylu kolesterolün yükselmesine, kötü huylu kolesterolün düşmesine katkı sağlar.

Her derde deva kış sebzelerinin faydaları nelerdir? - 1

LAHANA

Vücuttaki fazla ödemin ve toksinlerin atılmasında yardımcı olan lahana,  A, B ve C vitaminleri yönünden zengin bir besin kaynağıdır.

BROKOLİ

Lif, demir, potasyum, kalsiyum, selenyum ve magnezyum kaynağı olan brokoli, içeriğindeki sülforafan sebebiyle kansere karşı koruyucu özelliğe sahiptir.

ISPANAK

Folik asit, demir, A, C vitaminleri yönünden zengin olan ıspanak, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkiye sahiptir.

KARNABAHAR

Enfeksiyon önleyici ve anti bakteriyel özellikleri olan karnabahar, A, C, B1 ve B2 vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir mineralleri içerir.

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