Her derde deva kış sebzelerinin faydaları nelerdir?

Kış sebezeleri, vücudunuzun savunma mekanizmasını güçlendirir ve sizi hastalıklardan korur. İşte kereviz, brokoli, havuç, karnabahar, ıspanak, pırasa ve lahananın faydaları...
KEREVİZ
Sindirim sistemini rahatlatıcı bir etkiye sahip olan kereviz, zengin su ve lif içeriğine sahiptir. Karaciğeri koruyan kereviz, C vitamini ve potasyum açısından zengindir.
HAVUÇ
Cilt ve göz sağlığı için ideal bir besin kaynağı olan havuç, hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.Kandaki kolesterol oranını düşürmesinin yanında kalp hastalıkları ve damar sertliği için faydalıdır.
PIRASA
Kan basıncını düşürerek felç ve kalp krizi riskini azaltan pırasa, iyi huylu kolesterolün yükselmesine, kötü huylu kolesterolün düşmesine katkı sağlar.
LAHANA
Vücuttaki fazla ödemin ve toksinlerin atılmasında yardımcı olan lahana, A, B ve C vitaminleri yönünden zengin bir besin kaynağıdır.
BROKOLİ
Lif, demir, potasyum, kalsiyum, selenyum ve magnezyum kaynağı olan brokoli, içeriğindeki sülforafan sebebiyle kansere karşı koruyucu özelliğe sahiptir.
ISPANAK
Folik asit, demir, A, C vitaminleri yönünden zengin olan ıspanak, grip ve soğuk algınlığına karşı koruyucu etkiye sahiptir.
KARNABAHAR
Enfeksiyon önleyici ve anti bakteriyel özellikleri olan karnabahar, A, C, B1 ve B2 vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir mineralleri içerir.
- Etiketler :
- Haberler -
- Sebze
- N-Life
- N-Life Lifestyle