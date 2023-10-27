Kaplıcaya gitmenin yararları nelerdir?

Havaların soğumaya başlamasıyla daha çok tercih edilen kaplıcaların sağlığa birçok faydası bulunuyor. İşte kaplıcaya gitmenin yararları...

Kaplıcaya gitmenin yararları nelerdir?

Tarihi Antik Roma'ya kadar uzanan kaplıcalar, rodan, kalsiyum ve potasyum bakımından oldukça zengin olan kaynaklardır. Ülkemizin de birçok bölgesinde birçok kaplıca yer alıyor. Peki kaplıcaların faydaları nelerdir?

Stresi azaltır

Kaplıcalar, kendinizi günlük hayatın işlerinden geçici olarak uzaklaştırmanıza ve dolayısıyla zihninizi rahatlatmanıza yardımcı olur. Özellikle çamur kaplıcalarının sakinleştirici etkisi vardır.

Kaplıcaya gitmenin yararları nelerdir? - 1

Kan dolaşımını iyileştirir

Termal sular kan akışını ve dolaşım sistemini iyileştirebilir. Bu da kaplıcaları; akut ve kronik ağrılar, kas iltihapları gibi birçok hastalığın tedavisinde etkili hale getirir.

Cildi sıkılaştırır

Vücuttaki ölü hücrelerin hızlıca atılmasını sağlayan kaplıcalar, hem gözeneklerinizin açılmasına hem de cildiniziniz sıkılaşmasına yardımcı olur.

Kaplıcaya gitmenin yararları nelerdir? - 2

HANGİ TERMAL SU NEYE İYİ GELİR?

1- Buhar kaplıcaları

Buhar kaplıcaları egzama, melanom ve kurdeşen gibi deri hastalıklarına iyi gelir.

2- Termal kaplıcalar

Kireçlenme tedavisinde yaygın olarak kullanılan kaplıcalar, solunum yolu hastalıklarının tedavisinde de etkilidir.

3- Çamur kaplıcaları

Krampları çözer ve spor yaralanmalarının çok daha kısa sürede düzelmesini sağlar.

4- İçme kaplıcaları

İçme kaplıcaları böbreklerde biriken tuzun ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ödem oluşumunu da engelleyen içme kaplıcaları karaciğer hastalıklarına da iyi gelir.

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