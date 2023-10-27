Kaplıcaya gitmenin yararları nelerdir?

HANGİ TERMAL SU NEYE İYİ GELİR?



1- Buhar kaplıcaları



Buhar kaplıcaları egzama, melanom ve kurdeşen gibi deri hastalıklarına iyi gelir.



2- Termal kaplıcalar



Kireçlenme tedavisinde yaygın olarak kullanılan kaplıcalar, solunum yolu hastalıklarının tedavisinde de etkilidir.



3- Çamur kaplıcaları



Krampları çözer ve spor yaralanmalarının çok daha kısa sürede düzelmesini sağlar.



4- İçme kaplıcaları



İçme kaplıcaları böbreklerde biriken tuzun ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Ödem oluşumunu da engelleyen içme kaplıcaları karaciğer hastalıklarına da iyi gelir.