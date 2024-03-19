Kariyer basamaklarını hızlıca tırmanmak için yapabileceğiniz 3 şey

Kariyer yolculuğunuzun en başında becerileriniz ya da yetkinlikleriniz işe alınmanızda büyük rol oynar. Ancak ilerleyen süreçte bu özellikleriniz sizin terfi etmeniz için yeterli olmayabilir. Bu sebeple kariyerinizin her aşamasında sizi ileriye götürecek şeyleri bulmanız gerekir. İşte kariyer basamaklarını hızlıca tırmanmak için yapabilecekleriniz...

1- KENDİ KENDİNİZİN ELEŞTİRMENİ OLUN

En son çalıştığınız iş yerini, iş alışkanlıklarınızı düşünün. Kendinizin güçlü ve zayıf yönlerini analiz edin. Çünkü bu yöneticinizle yapacağınız konuşma için oldukça önemlidir.