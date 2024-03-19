Kariyer basamaklarını hızlıca tırmanmak için yapabileceğiniz 3 şey

Kariyer yolculuğunuzun en başında becerileriniz ya da yetkinlikleriniz işe alınmanızda büyük rol oynar. Ancak ilerleyen süreçte bu özellikleriniz sizin terfi etmeniz için yeterli olmayabilir. Bu sebeple kariyerinizin her aşamasında sizi ileriye götürecek şeyleri bulmanız gerekir. İşte kariyer basamaklarını hızlıca tırmanmak için yapabilecekleriniz...
1- KENDİ KENDİNİZİN ELEŞTİRMENİ OLUN
En son çalıştığınız iş yerini, iş alışkanlıklarınızı düşünün. Kendinizin güçlü ve zayıf yönlerini analiz edin. Çünkü bu yöneticinizle yapacağınız konuşma için oldukça önemlidir.
2- YÖNETİCİNİZLE ETKİLİ BİR KONUŞMA YAPIN
Kariyerinizin her aşamasında fırsatları değerlendirmeye açık olun, sorumluluk almaktan kaçmayın. Bu sebeple yapabileceğinizi düşündüğünüz işler için yöneticinize sinyal verin. Yöneticinizle şimdiki pozisyonunuz ve geleceğinizi kıyaslayarak önemli şeyleri öğrenmek istediğinizi bildirin.
3- YENİ BECERİLER EDİNİN
Mevcut işinizde elde edebileceğiniz fırsatları kaçırmayın. Yeni sorumluluklar almak istediğinizi yöneticinize bildirin. Çünkü yeni sorumluluklar konusunda beceri kazanırken; alacağınız geri dönüşlere de dikkat edin.
Eğer çalıştığınız yerde teknik yetkinlikler önemliyse bu konularla ilgili eğitim alabilir ya da kurslara katılabilirsiniz.
Unutmayın kariyer yolculuğu, yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Kendisini geliştirmeye ne kadar açık olursanız bu süreçte o kadar başarılı olursunuz.
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