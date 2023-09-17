Sakinliğin ve huzurun iç içe geçtiği sonbaharda evinizde de ufak değişiklikler yapmak istiyorsanız rustik ürünler kullanın. Çünkü ahşaptan bolca yararlanılan rustik dekorasyon, sonbaharı evinizde de yaşayabilmeniz için iyi bir seçenek olabilir. İşte sonbahar dekorasyonu için öneriler...



RENK TERCİHLERİNE ÖZEN GÖSTERİN



Sonbaharın kendine özgü ruhunu yansıtmak için renklere dikkat edin. Bu nedenle evinizde sonbahar ruhunu yansıtmak istiyorsanız altın rengi, kahverengi, sarı, turuncu, hardal rengi ya da yağ yeşili, kiremit rengi gibi tonları kullanın.



AHŞAP ÜRÜNLER KULLANMAYA DİKKAT EDİN



Evinizi sonbahar ile buluştururken ahşap ürünlerden yararlanın. Ahşap dekoratif ürünleri dekorasyon için kullanabilir ya da evinizdeki ahşap mobilyanızın rengini değiştirerek farklı bir hava yaratabilirsiniz.



MUMLARI UNUTMAYIN



Sonbahar esintisi yansıtmanın en basit yolu portakal, tarçın, elma ya da kahve kokulu mumlar olacaktır. İster salonunuzda ister yatak odasında kullanabileceğiniz bu kokulu mumlar hem ruh halinize hem de evinize yeni bir enerji getirecektir.



ÖRGÜ SICAKLIĞINI DEĞERLENDİRİN



Sıcaktan soğuğa geçiş süreci olan sonbaharda örgü dokular da dekorasyon trendlerinden biri haline geliyor. Siz de koltuk şalları, ince battaniyeler ya da örgü detaylı kırlentler kullanarak yeni bir görünüm elde edebilirsiniz.