Sonbaharda kilo vermenize yardımcı olacak 7 besin

1- NAR
Nar tanelerinin veya suyunun bağırsak sağlığınız üzerinde etkileri vardır ve bağırsaklarınızı sağlıklı tutmak kesinlikle kilo vermenize yardımcı olabilir. Sabah yulaf ezmesine, smoothie’lere ve salatalara nar taneleri serpebilirsiniz.
2- ELMA
Lif ve su açısından zengin olan elmayı, kilo verdiğiniz dönemde günlük beslenme rutininize 1 adet olarak ekleyebilirsiniz.
3- BALKABAĞI
Kabak, vücutta güçlü bir antioksidan olan A vitaminine dönüşen beta-karoten ve lif açısından zengindir. Bu nedenle balkabağı, kilo verirken tüketebileceğiniz gıdalar arasında yer alır.
4- BRÜKSEL LAHANASI
Brokoli, karnabahar, karalahana ve lahana gibi turpgiller ailesinden olan brüksel lahanası, vücudunuzdaki iltihabı azaltmanıza yardımcı olabilir.
5- ACI BİBER
Acı biber, kilo verme hedeflerinize ulaşmaya yardımcı olurken iyi bir eşlikçi olacaktır. Karmaşık karbonhidratlar ve protein içeren dengeli bir akşam yemeği için eksiksiz bir tercih olan acı biber, daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.
6- YULAF EZMESİ
Beta-glukan adı verilen özel bir lif türüne sahip olan yulaf, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğu gibi sizi daha uzun süre tok tutar.
7- TATLI PATATES
Beyaz patatesin yerine iyi bir alternatif olduğu düşünülen tatlı patatesleri kilo kaybı için ideal bir yiyecek yapan su içeriğidir.
Bolca lif içeren kalorisi düşük tatlı patatesleri kavurmak, püre haline getirmek ya da en sevdiğiniz çorbalara ekleyerek beslenme rutininize ekleyebilirsiniz.
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