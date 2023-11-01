Sonbaharda kilo vermenize yardımcı olacak 7 besin

4- BRÜKSEL LAHANASI



Brokoli, karnabahar, karalahana ve lahana gibi turpgiller ailesinden olan brüksel lahanası, vücudunuzdaki iltihabı azaltmanıza yardımcı olabilir.



5- ACI BİBER



Acı biber, kilo verme hedeflerinize ulaşmaya yardımcı olurken iyi bir eşlikçi olacaktır. Karmaşık karbonhidratlar ve protein içeren dengeli bir akşam yemeği için eksiksiz bir tercih olan acı biber, daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.



6- YULAF EZMESİ



Beta-glukan adı verilen özel bir lif türüne sahip olan yulaf, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğu gibi sizi daha uzun süre tok tutar.



7- TATLI PATATES



Beyaz patatesin yerine iyi bir alternatif olduğu düşünülen tatlı patatesleri kilo kaybı için ideal bir yiyecek yapan su içeriğidir.



Bolca lif içeren kalorisi düşük tatlı patatesleri kavurmak, püre haline getirmek ya da en sevdiğiniz çorbalara ekleyerek beslenme rutininize ekleyebilirsiniz.