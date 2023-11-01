Sonbaharda kilo vermenize yardımcı olacak 7 besin

Mevsim geçişlerinin yarattığı karamsar duygular, sizi yemek yemeye yönlendiriyor olabilir. Ancak sonbahar meyve ve sebzeleri, sağlıklı bir yaşam tarzına kolayca uyum sağlayan besleyici yiyeceklerle dolu. İşte kilo vermek isteyenler için 7 besin...

Sonbaharda kilo vermenize yardımcı olacak 7 besin

1- NAR

Nar tanelerinin veya suyunun bağırsak sağlığınız üzerinde etkileri vardır ve bağırsaklarınızı sağlıklı tutmak kesinlikle vermenize yardımcı olabilir. Sabah yulaf ezmesine, smoothie’lere ve salatalara nar taneleri serpebilirsiniz.

2- ELMA

Lif ve su açısından zengin olan elmayı, kilo verdiğiniz dönemde günlük beslenme rutininize 1 adet olarak ekleyebilirsiniz.

3- BALKABAĞI

Kabak, vücutta güçlü bir antioksidan olan A vitaminine dönüşen beta-karoten ve lif açısından zengindir. Bu nedenle balkabağı, kilo verirken tüketebileceğiniz gıdalar arasında yer alır.

Sonbaharda kilo vermenize yardımcı olacak 7 besin - 1

4- BRÜKSEL LAHANASI

Brokoli, karnabahar, karalahana ve lahana gibi turpgiller ailesinden olan brüksel lahanası, vücudunuzdaki iltihabı azaltmanıza yardımcı olabilir.

5- ACI BİBER

Acı biber, kilo verme hedeflerinize ulaşmaya yardımcı olurken iyi bir eşlikçi olacaktır. Karmaşık karbonhidratlar ve protein içeren dengeli bir akşam yemeği için eksiksiz bir tercih olan acı biber, daha uzun süre tok kalmanıza yardımcı olur.

6- YULAF EZMESİ

Beta-glukan adı verilen özel bir lif türüne sahip olan yulaf, kan şekerini düzenlemeye yardımcı olduğu gibi sizi daha uzun süre tok tutar.

7- TATLI PATATES

Beyaz patatesin yerine iyi bir alternatif olduğu düşünülen tatlı patatesleri kilo kaybı için ideal bir yiyecek yapan su içeriğidir.

Bolca lif içeren kalorisi düşük tatlı patatesleri kavurmak, püre haline getirmek ya da en sevdiğiniz çorbalara ekleyerek beslenme rutininize ekleyebilirsiniz.

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