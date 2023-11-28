Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali'ne geri sayım başladı

Tohum Otizm Vakfı, gelenekselleşen ve büyük ilgi gören Yılbaşı Alışveriş Festivali için 5-6 Aralık’ta Divan Kuruçeşme’de ziyaretçileri ile buluşmak üzere gün sayıyor.



Tohum Otizm Vakfı’nın otizmli bireylerin yararına yaptığı çalışmaları desteklemek, tanıtmak, farkındalık ve kaynak yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği Festival’de, ziyaretçiler yeni yıl öncesi sevdikleri için hediyeler alırken, aynı zamanda otizmli çocukların eğitimlerine katkıda bulunuyor.



Bugüne kadar 36 bin kişinin ziyaret ettiği ve 1000’i aşkın firmanın katılım sağladığı Alışveriş Festivali Vakfın 20. yılına özel etkinlikler ve festivale özel tasarım ürünlerle ziyaretçilerini karşılayacak.



100’Ü AŞKIN SEÇKİN MARKA FESTİVALDE BULUŞACAK



Tohum Otizm Vakfı Yılbaşı Alışveriş Festivali’nde bu yıl yine birçok tanınmış marka sosyal sorumluluk bilinci ile yerini alacak. Festival; takı, giyim, dekorasyon, ev tekstil ürünleri, mücevher, kozmetik, aksesuar ve teknoloji gibi çeşitli alanlarda 100’ü aşkın seçkin ve özel markanın ürünlerini 2 gün boyunca ziyaretçiler ile buluşturacak. Festival’e bu sene 4 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor.



Etkinlik giriş ücreti ve katılımcı firmalardan sağlanan gelirin tamamı Tohum Otizm Vakfı’nın projelerine ve eğitim bursuna ihtiyaç duyan otizmli çocuklara aktarılacak. 5 Aralık tarihinde 11.00-20.00, 6 Aralık tarihinde ise 10.00-20.00 saatleri arasında ziyarete açık olan festivalde ziyaretçileri birbirinden özel sürprizler bekliyor.



20. YILA ÖZEL 20 HEDİYE



Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali’ne katılacak ziyaretçiler için hazırlanan özel sürprizlerden biri de 20. yıla özel 20 hediye çekilişi olacak. İş dünyasından duyarlı kişi ve kurumların, çağdaş sanatçılar ve seçkin markaların Tohum Otizm Vakfı’na bağışladığı birbirinden özel hediyeler çekilişe katılan şanslı ziyaretçilerin olacak.



ÖZEL TASARIM YILBAŞI SEPETLERİ SÜRPRİZLERLE DOLU



Alışveriş Festivali’nde, Tohum Otizm Vakfı kurucularının yanı sıra iş dünyasından duyarlı kişi ve kurumlardan destekçilerimizin dünyasının ünlü isimleri tarafından hazırlanan birbirinden özel, sürprizler ile dolu özenerek hazırlanmış yılbaşı hediye sepetleri otizmli çocuklar yararına bağışa dönüşecek.



TOHUM OTİZM VAKFI 20. YILINI ÖZEL ETKİNLİKLER İLE KUTLAYACAK



Girişimci ve iş insanı Gamze Cizreli festivalde ziyaretçilerle buluşacak. Cizreli, ilham veren girişimcilik hikâyesini anlattığı ‘’Ateşle Oynayanlar’’ kitabı ile ilgili bir söyleşi ve imza günü gerçekleştirecek. Cizreli, etkinlik kapsamında gerçekleştirdiği kitap satışından elde edilen tüm geliri otizmli çocukların eğitim bursuna aktarılması için bağışlayacak.



Festival kapsamında ziyaretçilerin yer alabileceği özel dergi kapağı fotoğraf çekimi de gerçekleşecek. Etkinlikten elde edilecek gelir otizmli çocukların eğitimine katkı sağlayacak. Dergi kapağı çekimine katılan misafirler unutulmaz fotoğraflar çektirirken, bu özel anlar ölümsüz bir hatıra olarak hafızalara kazınacak.

20. YILA ÖZEL ÜRÜNLER



Festivalde, Tohum Otizm Vakfı Kurucuları arasında yer alan ve vakfın çalışmalarına kurulduğu günden itibaren önemli katkılar sağlayan sanatçı Sara Rodrik’in fotoğrafları Güral Porselen desteği ile otizmli çocukların eğitimine dönüşüyor. Tohum Otizm Vakfı 20. Yıl Alışveriş Festivali’ne özel hazırlanan; Sara Rodrik’in fotoğraflarını taşıyan Güral Porselen fincan ve tabak setleri festivalde ziyaretçiler ile buluşacak. Setlerin satışından elde edilecek tüm gelir otizmli çocukların eğitimine destek olacak.

TOHUM OTİZM VAKFI 20. YILINDA YARATTIĞI FAYDAYA ORTAK OLMAYA ÇAĞIRIYOR



20 yılda gerek özel eğitim okulu çatısı altında gerekse yurt çapında yaptığı projeler ile 802.059 otizmli çocuğun ve ailesinin hayatına dokunan Vakıf, herkesi 5-6 Aralık’ta Divan Kuruçeşme’de gerçekleşecek Yıl Yılbaşı Alışveriş Festivali’ne katılarak otizmli çocukların eğitimine destek olmaya davet ediyor.



Bu yıl Tohum Otizm Vakfı Alışveriş Festivali’ne; Maximiles Black ve Tüpraş co-sponsor, Shell Türkiye ve Otokar destek sponsoru olarak katkı veriyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun