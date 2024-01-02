Utangaçlıkla başa çıkmanın yolları

Herhangi bir sosyal ortamda bir davranış ya da bir hata yüzünden kısa süren bir utangaçlık yaşamış olabilirsiniz. Ancak bitmek bilmeyen bir utangaçlıkla güveniniz kırılıyor, kusurlarınızı zihninizde büyütüyorsanız dikkatli olmanız gerekebilir. İşte utangaçlığı yenmek için yapabileceğiniz 4 şey...



1- ÖZ GÜVENİNİZİ YÜKSELTİN



Utangaçlık, öz güvenle doğrudan bağlantılıdır. Geçmişte yaşadığınız başarılara odaklanarak ya da sevdiğiniz aktivitelere daha çok vakit ayırarak öz güven kazanabilirsiniz. Kendinize pozitif olarak yaklaşmak, spesifik özelliklerinize odaklanmak, kendinize hak ettiğiniz değeri vermek öz güveninizi artıracaktır.



2- YENİ ARKADAŞLIKLARA AÇIK OLUN



Eğer zaman içinde utangaçlığınız sebebiyle sosyalleşmekten kaçar hale geldiyseniz bunu sosyalleşmenin üzerine giderek aşabilirsiniz.



Kronik bir utangaçlıkla başa çıkmak istiyorsanız yeni insanlarla tanışıp yeni arkadaşlıklar edinebilirsiniz.



3- KONUŞMA VE BEDEN DİLİNİZİ GELİŞTİRİN



Dış görünüş, beden dili, konuşma gibi faktörler utangaçlığa sebep olabilir. Eğer sosyal ortamlarda çok sessiz kalıyorsanız bunun önüne geçmek için kendinizi zorlayın. Karşınızdaki kişiyle göz teması kurmak, ses tonunuzu ayarlamak utangaçlığınızı hafifletebilir. Öte yandan sosyalleşirken ifadesiz durmak yerine jest ve mimiklerle karşınızdaki kişiyi onaylamak hissettiğiniz utangaçlığı üzerinizden atmanıza yardımcı olabilir.



4- YANLIŞ ÖZ DEĞERLENDİRME YAPMAYIN



Utangaçlık, insanların kendisini acımasızca eleştirmesine sebep olan bir duygudur. Bu sebeple kendinizi eleştirirken sadece kötü özelliklerinize odaklanmayı bırakın. Çünkü bu durum utangaçlığınızın artmasına sebep olabilir. Öz değerlendirme yaparken hatalarınızla barışmalı, onlardan ders çıkararak olumlu söylemlerle kendinize yaklaşın.