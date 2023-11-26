Uzmanlara göre seyahat kabızlığına neden olan 4 durum

Gündelik hayatında sindirim sorunu çekmeyenler, seyahate çıktığında kabızlık yaşayabilir.
ABD Illionis'teki Northwestern Üniversitesi'nden gastroenterolog Prof. Dr. Darren Brenner, bazı kişilerin bunu her yolculukta diğerlerininse daha nadir yaşadığını söyledi.
Michigan Üniversitesi'nden Prof. Dr. William Chey, kabızlık sorununa çözümde çok yönlü bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini belirtti.
Independent'in haberine göre uzmanlar, seyahat kabızlığının en yaygın nedenlerini ve bu durumdan mustarip kişilerin sorununu çözecek tavsiyelerini sıraladı.
SİRKADİYEN RİTİM BOZULUYOR
Uzmanlar, farklı bir zaman diliminde ya da yerde olmanın sirkadiyen ritim adı verilen vücudun biyolojik saatine etki edebileceğini söylüyor.
Sirkadiyen ritim, kısaca her 24 saatte bir tekrarlanan doğal fiziksel ve zihinsel döngüye deniyor.
İnsanların çoğunun bağırsaklarının sabah uyandıktan sonra hareketlendiğini belirten Chey, seyahatle birlikte bozulan rutinlerin kabızlığa neden olabileceğini söyledi.
UÇAKTA OTURURKEN EZGERSİZ YAPIN
Seyahat etme şekilleri de sindirim sisteminin düzenini bozabilir.
Vücut, sindirdiği besinleri dışarı atabilmek için hareket etmeye ihtiyaç duyuyor.
Özel araba, tren, otobüs ya da uçakta uzun süre hareketsiz kalmak kabızlığa yol açabilir.
Bununla birlikte Chey, uçmanın, rakım arttıkça atmosferik basınçtaki düşüş nedeniyle kişinin kendisini şişkin hissetmesine neden olabileceğini söyledi.
Uzmanlara göre, uçakta kişinin oturduğu yerde yapacağı birkaç basit egzersiz, kabızlığı engelleyebilir.
Bununla birlikte uçuşlarda gazlı içecek tüketmemek, yiyecekleri yavaş ve çiğneyerek yemek gerekiyor.
Chey, uçuş sırasında sakız çiğneme ve sert şekerler emmenin de hava yutmaya neden olabileceğinin altını çizerek şişkinlik yaratabileceğini belirtiyor.
FARKLI YERLERDE TUVALETE GİTMEYİ NORMALLEŞTİRİN
Tatil demek büyük oranda yeni yiyecekler denemek, yolculuklar sırasında fast food tüketmek, normalde uygulanan beslenme programını biraz daha esnetmek anlamına geliyor.
Yeme alışkanlıklarındaki değişikliklerin bağırsak mikrobiyomunu önemli ölçüde değiştirdiğini ifade eden Brenner, "Bu, kabızlığın görülmesine neden olabilir" dedi.
Öte yandan seyahatlerde sıvı alımının da düştüğü görülüyor. Bu nedenle hidrasyona dikkat etmek gerekiyor.
Bu dönemde farklı mutfakları denerken su içmeyi ihmal etmemek ve lifli besinler tüketmek, kabızlığın önüne geçebilir.
Uzmanlara göre bir diğer faktör de kişilerin kendi evleri dışında tuvalete gitmek konusunda zorlanmaları.
İnsanların genel olarak yabancı yerlerde tuvaletlerini tutma eğiliminde olduğunu belirten Chey, "Bu durum bağırsakların hareket etmesini zorlaştırıyor" dedi.
Chey, farklı yerlerde tuvalete gitmeyi normalleştirmeye çalışmayı tavsiye etti.
Seyahatten kaynaklanan stres ve kaygıların da bağırsakları etkilediğini ifade eden Chey, "Zihninizi rahatlatacak şeyler yapmaya çalışın" dedi.
MÜSHİL İLAÇLARI NE ZAMAN KULLANILMALI?
Herhangi bir yöntemin sorunu çözmeye yardımcı olmadığı takdirde doktora danışarak ilaç alınabileceğini belirten uzmanlar kivi, mango, kuru erik gibi meyvelerin de doğal müshiller olduğunu söyledi.
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