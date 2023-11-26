Uzmanlara göre seyahat kabızlığına neden olan 4 durum

Gündelik hayatında sindirim sorunu çekmeyenler, seyahate çıktığında kabızlık yaşayabilir.



ABD Illionis'teki Northwestern Üniversitesi'nden gastroenterolog Prof. Dr. Darren Brenner, bazı kişilerin bunu her yolculukta diğerlerininse daha nadir yaşadığını söyledi.



Michigan Üniversitesi'nden Prof. Dr. William Chey, kabızlık sorununa çözümde çok yönlü bir yaklaşım geliştirilmesi gerektiğini belirtti.



Independent'in haberine göre uzmanlar, seyahat kabızlığının en yaygın nedenlerini ve bu durumdan mustarip kişilerin sorununu çözecek tavsiyelerini sıraladı.



SİRKADİYEN RİTİM BOZULUYOR



Uzmanlar, farklı bir zaman diliminde ya da yerde olmanın sirkadiyen ritim adı verilen vücudun biyolojik saatine etki edebileceğini söylüyor.



Sirkadiyen ritim, kısaca her 24 saatte bir tekrarlanan doğal fiziksel ve zihinsel döngüye deniyor.



İnsanların çoğunun bağırsaklarının sabah uyandıktan sonra hareketlendiğini belirten Chey, seyahatle birlikte bozulan rutinlerin kabızlığa neden olabileceğini söyledi.



UÇAKTA OTURURKEN EZGERSİZ YAPIN



Seyahat etme şekilleri de sindirim sisteminin düzenini bozabilir.



Vücut, sindirdiği besinleri dışarı atabilmek için hareket etmeye ihtiyaç duyuyor.



Özel araba, tren, otobüs ya da uçakta uzun süre hareketsiz kalmak kabızlığa yol açabilir.



Bununla birlikte Chey, uçmanın, rakım arttıkça atmosferik basınçtaki düşüş nedeniyle kişinin kendisini şişkin hissetmesine neden olabileceğini söyledi.

Uzmanlara göre, uçakta kişinin oturduğu yerde yapacağı birkaç basit egzersiz, kabızlığı engelleyebilir.



Bununla birlikte uçuşlarda gazlı içecek tüketmemek, yiyecekleri yavaş ve çiğneyerek yemek gerekiyor.



Chey, uçuş sırasında sakız çiğneme ve sert şekerler emmenin de hava yutmaya neden olabileceğinin altını çizerek şişkinlik yaratabileceğini belirtiyor.

