Wellbeing Derneği’nden Yeni Nesil Yaşam Tarzı 1. Wellbeing Konferansı

Wellbeing Derneği, Radyo Voyage sponsorluğunda fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal olarak bütünsel iyi olma halini yaratan koruyucu tıp günlük uygulamaları ile toplumsal farkındalığı yükselten organizasyonlara imza atmaya devam ediyor.

İlk halka açık etkinlik olan Yeni Nesil Yaşam Tarzı 1. Wellbeing Konferansı 6 Mayıs'ta düzenleniyor.



Maslak Sun Plaza’da gerçekleştirilecek konferansta aynı zamanda GALLUP tarafından insanın yaşam kalitesinde belirleyici olarak gösterilen konulara özel paneller de organize edilecek. İnsanın fiziksel, zihinsel, ruhsal, sosyal, çevresel, finansal ve kariyer hayatındaki wellbeing halinin ele alınacağı konferansa Wellbeing Derneği Başkanı Ebru Şinik ve yönetim kurulu üyeleri ev sahipliği yapacak.



İş insanlarının katılımıyla yapılacak konferansta; kariyer, sosyal, çevresel ve finansal hayatta wellbeing, Ayurvedik günlük rutinlerin dönüştürme gücü ve yaşama entegrasyonu başlıkları işlenecek.

