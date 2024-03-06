Yapay tatlandırıcılara dikkat! Diyet içecekler kalp hastalıkları riskini artırıyor

Yapay tatlandırıcılı diyet içeçeklerinin kalp hastalıklarıyla ilişkisine dair yeni bir araştırma yapıldı. CNN'de yayınlanan habere göre, bu tarz içecekler düzensiz kalp atışı riskini artırıyor. Haftada iki litre veya daha fazla yapay tatlandırılmış içecek içmek, hiç içmeyen insanlarla karşılaştırıldığında, atriyal fibrilasyon adı verilen düzensiz kalp atışı riskini %20 artırıyor.



"A-fib" olarak bilinen atriyal fibrilasyon, birçok kişi tarafından gözlemlenen çarpıntı veya titreme olarak nitelendiriliyor. Aynı miktardaki içeceğe eklenen ilave şeker ise bu durumun riskini %10 artırıyor.

Portakal veya sebze suyu gibi yaklaşık 100 gram saf, şekersiz meyve suları içmek %8 daha düşük atriyal fibrilasyon riskiyle ilişkilendirildi.

Şekersiz, sıfır kalorili veya düşük kalorili olarak pazarlanan diyet içecekleri, gazlı içeceklerin yapay olarak tatlandırılmış versiyonlarıdır.