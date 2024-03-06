Yapay tatlandırıcılara dikkat! Diyet içecekler kalp hastalıkları riskini artırıyor

Yapay tatlandırıcılı diyet içeçeklerinin kalp hastalıklarıyla ilişkisine dair yeni bir araştırma yapıldı. CNN'de yayınlanan habere göre, bu tarz içecekler düzensiz kalp atışı riskini artırıyor. Haftada iki litre veya daha fazla yapay tatlandırılmış içecek içmek, hiç içmeyen insanlarla karşılaştırıldığında, atriyal fibrilasyon adı verilen düzensiz kalp atışı riskini %20 artırıyor.
"A-fib" olarak bilinen atriyal fibrilasyon, birçok kişi tarafından gözlemlenen çarpıntı veya titreme olarak nitelendiriliyor. Aynı miktardaki içeceğe eklenen ilave şeker ise bu durumun riskini %10 artırıyor.
Portakal veya sebze suyu gibi yaklaşık 100 gram saf, şekersiz meyve suları içmek %8 daha düşük atriyal fibrilasyon riskiyle ilişkilendirildi.
Şekersiz, sıfır kalorili veya düşük kalorili olarak pazarlanan diyet içecekleri, gazlı içeceklerin yapay olarak tatlandırılmış versiyonlarıdır.
GENETİK YATKINLIK DA ETKİLİ
Araştırma, yalnızca şekerli içecekler ile A-fib arasında bir ilişki gösterse de, bu durumda herhangi bir genetik yatkınlık da etkili oluyor. 2017 yılında yapılan bir araştırma, Avrupalı kökenli kişilerin bu rahatsızlığı yaşama riskinin yaklaşık %22 olduğunu ortaya çıkardı.
Amerikan Kalp Derneği üyesi olan Kris-Etherton ise "Bu bulguları doğrulamak ve kalp hastalıkları ve diğer sağlık koşulları üzerindeki tüm sağlık sonuçlarını tam olarak anlamak için bu içecekler hakkında daha fazla araştırmaya ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.
Kris-Etherton, "Bu arada su en iyi seçimdir ve bu çalışmaya göre, kalorisiz ve düşük kalorili şekerli içecekler sınırlandırılmalı veya bunlardan kaçınılmalıdır" diye de ekledi.
Atriyal fibrilasyon adı verilen ritim bozukluğu durumu, Amerika Birleşik Devletleri'nde felcin önde gelen nedeni olarak tanımlanıyor. Ayrıca, A-fib'e bağlı felçler "diğer altta yatan nedenlere bağlı felçlerden daha şiddetli" olma eğiliminde.
Atriyal fibrilasyonunun kan pıhtılarına, kalp yetmezliğine yol açabildiği ve kalp krizi, demans ve böbrek hastalığı riskini artırabildiği belirtiliyor.
Dünya çapında yaklaşık 40 milyon insan atriyal fibrilasyonla yaşıyor; bunların yalnızca 6 milyonu ABD'de. Bu insanların birçoğunun göğüs ağrısı, çarpıntı, nefes darlığı ve yorgunluktan yakındığı biliniyor.
SONUÇLAR NE SÖYLÜYOR?
Circulation: Arrhythmia and Electrophysiology dergisinde yayınlanan çalışmada, 202.000 kişinin verileri analiz edildi ve bu kişilerin yaşları 37 ile 73 arasında değişiyordu ve yarısından fazlası kadındı. Çalışmada, yapay olarak tatlandırılmış içecekleri daha fazla tüketenlerin kadın olma, daha genç olma, daha kilolu olma ve tip 2 diyabete yatkınlığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı.
Şekerle tatlandırılmış içecekleri daha fazla içenlerin erkek olma, daha genç olma, daha kilolu olma ve kalp hastalığı yatkınlığının daha yüksek olduğu görüldü. Araştırma sonuçlarına göre, hem şekerle tatlandırılmış içecekleri hem de saf meyve suyunu içen kişilerin "yapay olarak tatlandırılmış içecekler içenlere göre daha yüksek şeker alımına sahip olma olasılığı daha yüksek" çıktı.
AZALTMAK EN İYİSİ
Profesör Ningjian Wang araştırma sonuçlarıyla ilgili, "Çalışmamızın bulguları, bir içeceğin diğerinden daha fazla sağlık riski oluşturduğu sonucuna kesin olarak gösteremez" dedi. Wang, "Ancak bu bulgulara dayanarak, insanlara mümkün olduğunca yapay tatlandırıcılı ve şekerle tatlandırılmış içecekleri azaltmalarını veya hatta bunlardan kaçınmalarını öneriyoruz" dedi.
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