Yazlık kıyafetleri kaldırırken yapmanız gerekenler nelerdir?

Sonbaharın gelişiyle dolabınızda kışlık kıyafetlere yer açmanın zamanı geldi. İşte aylarca kullanmayacağınız yazlık kıyafet ve aksesuarları saklamanın püf noktaları...



1- EŞYALARINIZI AYIRIN



Yazlık kıyafetlerinizi kaldırırken hangilerini önümüzdeki yıl giyeceğinizi, hangilerini kullanmayacağınızı bilmeniz iyi olacaktır. Bu nedenle kıyafetlerinizin ya da aksesuarlarınızın hepsini gözden geçirin ve kullanmayacaklarınızı elden çıkarın.



2- TEMİZLEYİN VE GRUPLAYIN



O yaz hiç giymemiş olsanız bile tüm kıyafetlerinizi yıkayıp kaldırmak raf ömrünü uzatacaktır. Yıkandıktan sonra kıyafetleriniz etekler, gömlekler, pantolonlar olarak gruplandırın. Böylece önümüzdeki yaz tekrar çıkartırken zorlanmazsınız.



Öte yandan aksesuarlarınızı da temizleyerek kaldırmanız ve gruplandırmanız aradığınızı daha kolay bulmanızı sağlayacaktır.



3- DEPOLAYIN



Yazlık kıyafet ve aksesuarlarınızı depolamak içni hurç, vakumlu torbalar, kumaş saklama torbaları, kutular gibi birçok üründen faydalanabilirsiniz.



Doğru saklama çözümleri sayesinde, elbise ve aksesuarlarınızı kış boyunca oluşabilecek deformasyonlardan koruyabilirsiniz.



4- LAVANTA KESESİ KULLANIN



Kıyafetlerinizin temiz kokması,böcek ve güveden uzak tutması için kıyafetlerinizi sakladığınız yere içi lavanta dolu bir kese bırakabilirsiniz.



5- MAYO VE BİKİNİLERİ KURULUĞUNA ÖZEN GÖSTERİN



Öayo ve bikinileri bir sonraki yaz sezonunda da giyebilmek için doğru şekilde yıkayıp saklamanız önemlidir. Mayo ve bikinilerinizi uygun bir detarjanla elde yıkayabilir ya da çamaşır makinesinde hassas yıkama yapabilirsiniz.



Kupkuru hale geldikten sonra ya vakumlu poşetler veya küçük hurçlar içinde ya da iç çamaşırı çekmenizde pamuklu kumaşların arasında saklayabilirsiniz.