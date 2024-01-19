2023 onun yılı oldu: Taylor Swift'ten yeni rekor

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, yeni bir rekor daha kırdı.
Taylor Swift, 2023 yılında ABD'de plak satışlarında adeta hakimiyet kurdu ve ünlü isim her 15 satıştan birini gerçekleştirdi. Bu başarı 2023'ü, Swift'in plakları en çok satan sanatçı olduğu üst üste üçüncü yıl yaptı. 2022'de de satılan her 25 plak albümünden biri Swift'e aitti.
Billboard'daki raporlara göre, geçen yıl ABD'de 49,61 milyon plak satıldı. satılan tüm plaklardan 3 milyon 484 bini yani sektörün toplamının yüzde 7'si Swift'e aitti.
YILIN KİŞİSİ SEÇİLDİ
Öte yandan Taylor Swift, şarkılarıyla kırdığı rekorlar, dünya turnesiyle ses getirmesi, turne filmiyle sinema tarihine geçmesi, ABD ekonomisine olan büyük etkisi ve daha birçok başarısıyla Time dergisi tarafından 2023 Yılın Kişisi (Person of the Year) seçilmişti.
FORBES LİSTESİNE GİRDİ
Amerikan iş dünyası dergisiForbes dergisi, "Dünyanın En Güçlü Kadınları" başlığı altında 100 kişilik listeyi açıkladı. Swift, 100 kişilik listede beşinci oldu. Medya ve eğlence dünyasından "En Güçlü 10 Kadın" listesinde ise zirvede yer aldı.
Forbes, Taylor Swift ile ilgili makalesinde "Swift'in milyar dolarlık marka kimliğini nasıl oluşturduğu" başlığıyla şarkıcını ekonomi üzerindeki etkisini inceledi. Swift, mart ayında başladığı turnesiyle şimdiden yüzlerce milyon dolar hasılat yaptı. Kasasına vergi sonrası 190 milyon dolar ekledi ve serveti 1 milyar doları geçti. Serveti Jay-Z ve Rihanna gibi isimlerin ardından on haneli rakama çıkan nadir sanatçılardan biri oldu.
- Etiketler :
- Haberler -
- Taylor Swift Şarkıcı
- Ünlüler
- Magazin Haberleri
- N-Life Magazin