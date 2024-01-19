2023 onun yılı oldu: Taylor Swift'ten yeni rekor

Müzik kariyeri boyunca aldığı ödüllerle tarihe geçen ABD'li şarkıcı Taylor Swift, yeni bir rekor daha kırdı.

Taylor Swift, 2023 yılında ABD'de plak satışlarında adeta hakimiyet kurdu ve ünlü isim her 15 satıştan birini gerçekleştirdi. Bu başarı 2023'ü, Swift'in plakları en çok satan sanatçı olduğu üst üste üçüncü yıl yaptı. 2022'de de satılan her 25 plak albümünden biri Swift'e aitti.

Billboard'daki raporlara göre, geçen yıl ABD'de 49,61 milyon plak satıldı. satılan tüm plaklardan 3 milyon 484 bini yani sektörün toplamının yüzde 7'si Swift'e aitti.