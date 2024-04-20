Albüm hazırlıkları sürüyor: Tarkan'dan stüdyo pozları

Kısa bir süre önce yeni bir albüm hazırlığında olduğunu duyuran Megastar Tarkan, stüdyoda çalıştığı anları takipçileriyle paylaştı.

Albüm hazırlıkları sürüyor: Tarkan'dan stüdyo pozları

Megastar , son yıllarda "Geççek" ve "Son Durak" adlı şarkılarıyla gündem olmuştu. Son olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılında yazdığı "Sen Rahat Uyu" adlı marş ile adından söz ettiren 'dan geçtiğimiz aylarda yeni albüm müjdesi gelmişti.

"YAKINDIR KAVUŞMAMIZ"

Tarkan, yeni albümünü “Biliyorum ‘artık bitsin bu albüm, çıksın yeni şarkılar’ diyorsunuz. İnanın az kaldı. Azıcık daha sabredin canlarım. Yakındır kavuşmamız" sözleriyle müjdelemişti.

Albüm hazırlıkları sürüyor: Tarkan'dan stüdyo pozları - 1

"AZ KALDI"

Çalışmaları süren ünlü isim, stüdyodan yeni kareler paylaştı. Utku Ünsal ile yeni albümü için çalışan Tarkan Tevetoğlu, stüdyo pozlarına "Albümün mixleri için Utku Ünsal kardeşimle gece gündüz stüdyolardayız. Az kaldı" ifadelerini not düştü.

Tarkan: Yeni albümü bu yaza yetiştirmeye çalışıyorum

Tarkan: Yeni albümü bu yaza yetiştirmeye çalışıyorum

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